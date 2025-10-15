「男らしさに磨きをかけるメンズメイク」WOLG フェイススタイリングBBクリームが2025年度グッドデザイン賞を受賞

WOLG合同会社

新たな市場を切り開くデザインの力ー男らしさに磨きをかけるメンズメイクー

「メイク＝男らしくない」という固定観念が根強い日本において、男性のメイクに対する心理的ハードルを解消する為、無骨で男らしいブランドの世界観と自然でバレない機能性を両立。それによって、「男らしさに磨きをかけるメンズメイク」という新しい選択肢を提示しました。

本製品の受賞理由については、審査員によるコメントをご参照ください。

受賞評価コメント

男性のメイクにまとわりつく「女性的」という先入観に真正面から向き合い、無骨で品位あるトーン＆マナーと、素肌に溶け込む処方で心理的ハードルを大きく下げた点を評価した。深いグリーンの紙素材やデボス加工を要とするパッケージからモデル選定までタッチポイントを一貫させ、「バレない」を過度に謳わず身だしなみの延長として位置づけるブランディングが巧みである。独自の素肌透過設計により、カバー力と素肌感という相反要件を高水準で両立し、初心者にも扱いやすい軽さを確保している。結果として「メイク＝フルメイク」という誤解を解き、「男らしさを磨く」という肯定的な語彙で市場と文化の地平を押し広げた。セルフケアの選択肢を拡張し、多様な自己表現と自信の総和を高める起点として、今後の展開にも期待したい。

WOLGが描くのは「文化」の創出

WOLGが目指すのは単なる市場シェアの獲得ではなく、“男らしさに磨きをかけるメンズメイク”という文化の創出と定着です。

ヘアセットやファッションと同じように、スタイリングの一つの手段としてBBクリームを自然に取り入れる男性が増えれば、第一印象は変わり、自信は高まり、社会全体の空気が前向きに変わっていく。WOLGはその未来をつくるために、パッケージや、SNSでの発信、オフラインでのイベントなど、すべてのタッチポイントで世界観を統一し、メンズ美容が抵抗感を持たれることなく男性の日常に溶け込むことをブランドデザインを通して設計しています。

実績が裏づける市場創出の手応え

1．購入者層の変化

購入者の約80％がメイク未経験の男性。特に30代を中心に、これまでメイクに抵抗のあった男性に心境の変化が生まれています。

２．リアルイベントの開催

高島屋大阪店のメンズメイク体験イベントでは参加者の約8割が30～50代男性、満足度97％を記録

3．Amazonでの実績

Amazon男性用BBクリームギフトランキング1位（2025年3月末時点）を獲得

今後の展開-日本のメンズ美容が世界をリードする未来へ

日本には、ものづくり大国と呼ばれるだけの確かな実力と、世界に誇れる品質の高さがあります。そして美容には、人の見た目を変えるだけでなく、気持ちを前向きにし、自信を育み、行動を後押しする力があります。それはやがて、社会そのものを活力で満たす原動力になると私たちは考えています。

今求められるのは、男性が美容に抱く「抵抗感」を払拭すること。私たちWOLGは、「男らしさに磨きをかけるメンズメイク」という固定観念を変える新しい切り口で、その一歩を後押しします。

日本の確かな品質と、美容が持つポジティブな力を掛け合わせて、メンズ美容を、**日本発の新しいカルチャー、そして世界で誇れる産業へ。それが、WOLGの次なる挑戦です。