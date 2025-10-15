通信とビットコインの融合がさらに進化『BTCモバイル』キャンペーン延長・料金改定・新LPサイト公開

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木野将徳）は、「BTCP（ビットコインポイント）」が貯まる通信サービス『BTCモバイル』において、キャンペーン期間の延長と料金改定を実施しました。あわせて、新たな公式LPサイトおよびYouTube動画を公開し、全国的なブランド展開を加速します。

https://xmobile.ne.jp/btc-mobile/

■キャンペーン延長と料金改定の概要

『BTCモバイル』は、通信料金の支払いに応じて、ビットコイン価格に連動するポイント「BTCP」が貯まる、業界初の通信サービスです。

サービス開始（2025年8月25日）以降、想定を超える申し込み数とSNSでの話題拡散を受け、初月利用相当額の無償ポイント贈呈キャンペーンを2025年11月30日まで延長します。

さらに、より多くのユーザーが体験できるよう、SIMカードの月額料金を一部改定し、利用のハードルを引き下げます。

キャンペーン対象期間中に新規契約いただいたお客様には、初月利用料金相当分のBTCP（ビットコインポイント）と引き換えられる無償ポイントを付与いたします。BTCPは、ビットコインの価格に連動して価値が変動し、提携暗号資産交換業者を通じてバウチャー（交換券）に変換することで、実際にビットコイン取得体験が可能です。

※BTCPは金融商品ではありません。また、価値変動リスクがあります。

※詳細はBTCP交換規約をご確認ください。

■YouTube CMで全国展開へ

YouTube CMの撮影が完了し、本日より全国配信を開始しました。動画のテーマは「BTCモバイルでビットコインを体験する新しい日常」。 若年層からファミリー層まで幅広い世代に向けて、「通信が変わる、ポイントが変わる、ビットコインが身近になるという新しいライフスタイルの提案を行います。

・BTCモバイル「スマホの契約でBTCPもらえる」篇

https://www.youtube.com/watch?v=hWfYM2M3R0s

・BTCモバイル「国民総ビットコイナー～見守ってあげる～」篇

https://www.youtube.com/watch?v=DETYWfZDKUw

■ 新LPサイトとYouTube展開：「令和の酉」がビットコインの仕組みを解説

また、エックスモバイルは、『BTCモバイル』の世界観をより身近に感じてもらうため、新LPサイトとYouTube動画コンテンツを同時公開しました。新たに公開されたLPサイトでは、「令和の酉」キャラクターが出演するYouTube 映像を通じて、「通信料金からBTCPが貯まるまで」の流れを分かりやすく解説。 ビットコインに馴染みのない層でも楽しめるエンタメ×教育型コンテンツとなっています。

・西山祥史VS令和の酉 西山が思い描く新しい日本の未来は…【西山祥史】令和の酉 Bird Funding特別編

https://www.youtube.com/watch?v=IIWIXkvBsRo

https://xmobile.ne.jp/btc-mobile/

■ 関係者コメント

「BTCモバイルを通じて、誰もが“日常の延長線上でビットコインに触れられる”世界をつくりたい。『国民総ビットコイナー』の実現に向けて、通信という生活インフラからアプローチしていきます。」

-- X-Bank専務取締役 西山祥史氏

■ 参考リンク

● プレスリリース第1弾（2025年8月24日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000044580.html

● BTCモバイル公式サイト

https://xmobile.ne.jp/btc-mobile/

■ ご利用にあたっての注意事項

・本サービスは、投資や資産運用を目的とした金融商品ではございません。お客様に、ポイントを利用してビットコインを取得するまでの一連の流れを「疑似体験」していただくためのサービスです。

・「BTCP」の価値は、参照するビットコインの市場価格に連動して変動するため、お客様が保有するポイントの円換算価値は、増加することもあれば、減少する可能性もございます。価格変動リスクはお客様が負担するものとします。

・ポイントを交換して得られる「バウチャー」は、提携交換業者におけるビットコインの購入代金への充当にのみ利用できるものです。現金との交換、第三者への譲渡、および他の目的での利用は一切できません。

・ビットコインの実際の売買、およびそれに伴う税務上の取り扱い（確定申告の要否など）は、お客様ご自身の判断と責任において行っていただく必要がございます。個別の税務に関するご相談は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

・本サービスの利用には、提携交換業者において、お客様ご自身の判断で暗号資産取引口座を開設していただく必要があります。口座開設には提携交換業者による審査がございます。

・その他、詳細な条件は当社公式サイトに掲載する利用規約を必ずご確認ください。

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】54億9,698万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/