【導入150店舗突破・継続率97%】サロン・治療院の集客を革新するAIシステム「AI-BOUZ」
【導入150店舗突破・継続率97%】サロン・治療院の集客を革新するAIシステム「AI-BOUZ」～接客音声から自動でマーケティング素材を生成、SEO・MEO1位獲得店舗多数～
カイゼン・マーケティング株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：吉原 一将）は、サロン・治療院に特化したAI集客システム「AI-BOUZ（アイボウゼット）」の導入店舗数が150店舗を突破したことをお知らせします。本システムは、日々の接客・施術時の音声を取り込むだけで、AIが自動的にホットペッパービューティーのクーポン文、MEO対策用ブログ、Instagram投稿、チラシ、LPなど、集客に必要なマーケティング素材を生成。導入店舗の多くがSEO1位・MEO1位を獲得し、お客様継続契約率97%という高い評価をいただいています。
サロン・治療院業界が抱える3つの課題
【課題1】マーケティング業務の負担 SNS投稿作成
個人サロンや小規模治療院では、スタッフ不足のため、これらのマーケティング業務に時間を割くことが困難な状況が続いています。
【課題2】集客ノウハウの不足
・ホットペッパービューティーで上位表示されない
・MEO対策（Googleマップ最適化）の方法がわからない。
・Instagram運用のコツがつかめない 競合店との差別化ポイントが見つからない。
【課題3】ロイヤルカスタマーの獲得・維持の難しさ
せっかく来店したお客様をリピーターにできず、新規集客コストばかりがかさむという悪循環に陥っているサロン・治療院が多く見られます。
AI-BOUZ（アイボウゼット） は、サロン・治療家の集客に特化したAIシステムです。
対象業種
・美容サロン
・エステサロン
・リラクゼーションサロン
・整体院・接骨院
・鍼灸院 その他治療院 提供形態
クラウドサービス（スマホ・パソコン対応）
専門知識不要、初期設定はサポートスタッフが代行
導入実績 主要実績
導入店舗数 150店舗突破 継続契約率 97% SEO1位獲得店舗 多数 MEO1位獲得店舗 多数
※ほぼ自動で、SEO1位、MEO1位などを獲得した店舗多数
主要機能一覧
AI-BOUZは、サロン・治療院の集客に必要なすべての機能を網羅しています。
【1】集客の土台作り
【2】ホットペッパービューティー対策
【3】MEO対策（Googleマップ最適化）
【4】Instagram運用
【5】チラシ・LP制作
【6】リピート対策
AI-BOUZの3つの革新性
１.音声入力による自動生成
２.サロン・治療院に完全特化
業界特有の集客課題を理解した上で設計されているため、汎用AIツールでは実現できない精度の高いマーケティング素材を生成できます。
３.日常業務がマーケティング資産に
日々の接客・施術という「すでにやっていること」が、そのまま集客のための資産に変わります。追加の作業負担はほぼゼロです。
導入事例
AI-BOUZを導入したサロン・治療院から、以下のような声をいただいています。
導入店舗の声
「マーケティングの時間が激減しました」
これまで週10時間以上かけていたSNS投稿やブログ作成が、音声を録音するだけで完成。本来の施術に集中できるようになりました。
（美容サロン経営者）
「開業前から準備できて安心」
開業半年前に導入。競合分析やコンセプト作成、Googleビジネスの整備まで完了し、初月から予約が入る状態でスタートできました。
（エステサロン開業準備中）
「個人サロンでもプロ並みの集客が可能に」
スタッフがいない個人サロンですが、AI-BOUZのおかげでInstagram、MEO、チラシなど全方位の集客が実現。以前は手が回らなかったマーケティングがすべて自動化されました。
（リラクゼーションサロン経営者）
「競合との差別化ポイントが明確に」
AIによる競合分析で、自店の強みが明確になりました。それを活かしたマーケティングで、ターゲット顧客の来店率が向上しています。
（整体院経営者）
充実のサポート体制
AI-BOUZでは、導入から運用まで手厚いサポート体制を整えています。
今後の展開
AI-BOUZは、毎月システムをアップデートし、常に使いやすく、より効果的な機能を追加してまいります。サロン・治療院の皆様が「施術と接客に集中するだけで、マーケティング不要の世界」を実現できるよう、継続的に進化を続けます。
会社概要
・会社名 カイゼン・マーケティング株式会社
・設立 2018年1月
・代表者 代表取締役社長 吉原 一将（よしはら かずまさ）
・本社所在地 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル 2F
・事業内容 サロン・治療院向けAI集客システムの開発・提供
・サービスURL https://ai-bouz.com/