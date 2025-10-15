カイゼン・マーケティング株式会社

【導入150店舗突破・継続率97%】サロン・治療院の集客を革新するAIシステム「AI-BOUZ」～接客音声から自動でマーケティング素材を生成、SEO・MEO1位獲得店舗多数～

カイゼン・マーケティング株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：吉原 一将）は、サロン・治療院に特化したAI集客システム「AI-BOUZ（アイボウゼット）」の導入店舗数が150店舗を突破したことをお知らせします。本システムは、日々の接客・施術時の音声を取り込むだけで、AIが自動的にホットペッパービューティーのクーポン文、MEO対策用ブログ、Instagram投稿、チラシ、LPなど、集客に必要なマーケティング素材を生成。導入店舗の多くがSEO1位・MEO1位を獲得し、お客様継続契約率97%という高い評価をいただいています。

サロン・治療院業界が抱える3つの課題

【課題1】マーケティング業務の負担 SNS投稿作成

個人サロンや小規模治療院では、スタッフ不足のため、これらのマーケティング業務に時間を割くことが困難な状況が続いています。

【課題2】集客ノウハウの不足

・ホットペッパービューティーで上位表示されない

・MEO対策（Googleマップ最適化）の方法がわからない。

・Instagram運用のコツがつかめない 競合店との差別化ポイントが見つからない。

【課題3】ロイヤルカスタマーの獲得・維持の難しさ

せっかく来店したお客様をリピーターにできず、新規集客コストばかりがかさむという悪循環に陥っているサロン・治療院が多く見られます。

AI-BOUZ（アイボウゼット） は、サロン・治療家の集客に特化したAIシステムです。

対象業種

・美容サロン

・エステサロン

・リラクゼーションサロン

・整体院・接骨院

・鍼灸院 その他治療院 提供形態

クラウドサービス（スマホ・パソコン対応）

専門知識不要、初期設定はサポートスタッフが代行

導入実績 主要実績

導入店舗数 150店舗突破 継続契約率 97% SEO1位獲得店舗 多数 MEO1位獲得店舗 多数

※ほぼ自動で、SEO1位、MEO1位などを獲得した店舗多数

主要機能一覧

AI-BOUZは、サロン・治療院の集客に必要なすべての機能を網羅しています。

【1】集客の土台作り

【2】ホットペッパービューティー対策

【3】MEO対策（Googleマップ最適化）

【4】Instagram運用

【5】チラシ・LP制作

【6】リピート対策

AI-BOUZの3つの革新性

１.音声入力による自動生成

２.サロン・治療院に完全特化

業界特有の集客課題を理解した上で設計されているため、汎用AIツールでは実現できない精度の高いマーケティング素材を生成できます。

３.日常業務がマーケティング資産に

日々の接客・施術という「すでにやっていること」が、そのまま集客のための資産に変わります。追加の作業負担はほぼゼロです。

導入事例

AI-BOUZを導入したサロン・治療院から、以下のような声をいただいています。

導入店舗の声

「マーケティングの時間が激減しました」

これまで週10時間以上かけていたSNS投稿やブログ作成が、音声を録音するだけで完成。本来の施術に集中できるようになりました。

（美容サロン経営者）

「開業前から準備できて安心」

開業半年前に導入。競合分析やコンセプト作成、Googleビジネスの整備まで完了し、初月から予約が入る状態でスタートできました。

（エステサロン開業準備中）

「個人サロンでもプロ並みの集客が可能に」

スタッフがいない個人サロンですが、AI-BOUZのおかげでInstagram、MEO、チラシなど全方位の集客が実現。以前は手が回らなかったマーケティングがすべて自動化されました。

（リラクゼーションサロン経営者）

「競合との差別化ポイントが明確に」

AIによる競合分析で、自店の強みが明確になりました。それを活かしたマーケティングで、ターゲット顧客の来店率が向上しています。

（整体院経営者）

充実のサポート体制

AI-BOUZでは、導入から運用まで手厚いサポート体制を整えています。

今後の展開

AI-BOUZは、毎月システムをアップデートし、常に使いやすく、より効果的な機能を追加してまいります。サロン・治療院の皆様が「施術と接客に集中するだけで、マーケティング不要の世界」を実現できるよう、継続的に進化を続けます。

会社概要

・会社名 カイゼン・マーケティング株式会社

・設立 2018年1月

・代表者 代表取締役社長 吉原 一将（よしはら かずまさ）

・本社所在地 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル 2F

・事業内容 サロン・治療院向けAI集客システムの開発・提供

・サービスURL https://ai-bouz.com/