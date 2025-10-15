【重要なお知らせ】外部ウェブサイトに関する注意喚起

SatoshiVision株式会社

重要なご案内

外部ウェブサイトにおける「Satoshi Vision」名称の不正使用について

現在、外部のウェブサイト等において、弊社名「Satoshi Vision」またはこれに類似する名称を使用した記載が確認されておりますが、当社 Satoshi Vision株式会社および当社が運営・監修するDAOとは一切関係ございません。

該当サイトに掲載されている内容・情報・サービスは、当社または当DAOが監修・運営・提携するものではなく、当社が提供する商品・サービスとは全く異なるものです。

また、当社名が無断で使用されている可能性がございます。

これらのサイトに起因して生じた損害やトラブル等につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、お客様におかれましては十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。

公式情報の取得先

SatoshiVision株式会社および Satoshi Vision DAO の正式な情報発信は、当社および「正式な代理店」経由のみで行っています。

外部サイトやSNSに掲載された情報は、真偽をご確認のうえ慎重にご判断ください。

公式サイト：https://satoshi-vision.co.jp/

当社の対応

誤情報の拡散防止・ブランド保護のため、関係機関および法務顧問と連携し、事実関係の確認および必要な対応（状況により法的措置を含む）を進めています。

不審情報を見かけたら

以下の情報を添えて、速やかにコンプライアンス部までご連絡ください。

・該当ページのURL

・画面のスクリーンショット

・確認日時・経緯（受け取った連絡内容がある場合はその文面）

お問い合わせ先

SatoshiVision株式会社 コンプライアンス部

compliance@satoshi-vision.co.jp