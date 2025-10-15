フードコート、千葉エリア初出店スマッシュバーガー専門店「J.S. BURGERS Jr.（ジェイエスバーガーズジュニア）」オープン!
ダブルスマッシュバーガー
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営する
アメリカンスタイルのハンバーガーショップ「J.S. BURGERS CAFE」より、
埼玉・越谷に続く、2店舗目の出店となる「J.S. BURGERS Jr.」が フードコート、千葉エリアに初出店をいたします。
■旨味を閉じ込めた、ハイクオリティなスマッシュバーガー
J.S.BURGERS Jr.は高品質で丁寧に調理したグルメバーガーを、
より身近に提供するスマッシュバーガー専門店です。
赤身主体の牛肉100%パティを鉄板の上で瞬間温度と圧力でプレスし、
牛肉本来の旨みを閉じ込めました。
カリカリに焼き上げた2枚重ねのダブルパティ、グリルした甘い玉ねぎ、
自家製トマトケチャップをふわっとした軽い食感のオリジナルバンズで挟んでいます。
手作りで熱々なスマッシュバーガーには、かぶりつく時のワクワク感や、
食べ進めるたびにクセになる味付け、食べ終わったときの満足感、気軽に立ち寄れるお手頃感など、
食べ飽きさせない工夫を凝らしています。熱いうちに豪快に出来立ての香ばしさを味わって下さい。
■どの時間帯も楽しめるサイドメニュー&スイーツメニューも充実
\1,420(\1,562)(ドリンクバー飲み放題＋フレンチフライ)
ダブルスマッシュバーガーセット
J.S. BURGERS Jr.のスタンダードバーガー。
ベーシックながらもケイジャンケチャップと
麹アイオリソースが決め手。まずはこれを食べて！
\1,540(\1,694)(ドリンクバー飲み放題＋フレンチフライ)
アボカドチーズバーガーセット
アボカドがたっぷり入ったヘルシーだけどボリューム満点のバーガー。ケイジャンケチャップと麹アイオリソースが決め手のやみつきになるメニューです。
\1,020(\1,122)~
アサイーボウル
クラッシックなアサイーボウル。ごろっとパイナップルが入ったハワイアンやシェルチョコレートが入ったチョコバナナもラインナップ。
ティータイムや食後のデザートにどうぞ。
\500(\550)
クラフトレモネードソーダ
オリジナルシロップに漬け込んだレモンがたっぷり入った自家製レモネード。ドリンクバー飲み放題も付いていてお得に楽しめます。
\540(\594)
キッズプレート
お子様向けのミニサイズのスマッシュバーガーもご用意しました。
スマッシュチーズバーガー/フレンチフライ/ナゲット/ジュース
■オープン記念キャンペーン開催
オープンを記念して、是非一度は食べて頂きたい自慢のメニューを下記期間中に
特別価格で提供をさせていただきます！
１.10月31日(金)~11/2(日)の3日間
各日30食限定でダブルスマッシュバーガー(定価\1,090税抜)を\500(税抜)で提供させていただきます。
２.10月31日(金)～11月30︎日(︎日)の期間
クラフトレモネードソーダ(定価\500税抜)を合計1,500円(税抜)以上ご購いただいたお客様へ無料で提供させていただきます。
■「J.S. BURGERS Jr. 」とは
「J.S. BURGERS Jr.」は、すべてがちょうどいいをコンセプトに、高品質で丁寧に調理したグルメバーガーを、より身近に提供するスマッシュバーガー専門店です。安心安全な食材にこだわり、端材まで余すことなく使用して作る自家製ソースは野菜の栄養がたっぷりと含まれており、
体に優しく毎日でも食べられる完全食バーガーを目指します。
公式HP :https://www.jsburgersjr-flavorworks.com/
Instagram : https://www.instagram.com/js_burgers_jr/
公式LINE：https://page.line.me/171jbfxc?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/171jbfxc?oat_content=url&openQrModal=true)
■SHOP INFORMATION
【J.S. BURGERS Jr.】
越谷レイクタウン店
TEL：048－910－0014 住所：埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 レイクタウンmori 1F
ららぽーとTOKYO-BAY船橋店
TEL：047-413-6849 住所：千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 北館3F
【J.S. BURGERS CAFE】
新宿店
TEL：03-5367-0185 住所：東京都新宿区新宿4-1-7 3Ｆ ※2025年9月~12月改装の為クローズ
ルミネ池袋店
TEL： 03-5928-3677 住所：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 8Ｆ
ららぽーと立川立飛店
TEL： 042-540-6276 住所：東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 2Ｆ
ららぽーと海老名店
TEL： 046-236-1655 住所：神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名 2Ｆ
名古屋mozo店
TEL： 052-908-0610 住所：愛知県名古屋市西区二方町40番mozoワンダーシティ1F
ららぽーとEXPOCITY店
TEL： 06-4864-8163 住所：大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1Ｆ
神戸umie店
TEL： 078-945-7968 住所：兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランドumie 2階
マークイズ福岡ももち店
TEL： 092-833-2727 住所：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 MARK IS 福岡ももち2F
大同生命札幌ビルmiredo店
TEL： 011-522-7057 住所：北海道札幌市中央区北三条西3-1 大同生命札幌ビル 2F
■会社概要
創立： 1977年7月22日
代表取締役会長： 杉村 茂
取締役社長： 古峯 正佳
本社所在地： 東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容： レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・
直営店の運営、飲食店の運営、飲食店の運営、
インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社： 株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、
株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、
Foodies USA, Inc.
HP : http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/%E2%80%8B)
展開飲食ブランド：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBST ER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ山笑ふ、
Roasted COFFEE LABORATORY
eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすびごっつ食べなはれ、
お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、
BAYCREW'S FOOD MARCHE、THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGER Jr.