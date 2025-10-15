こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
欧州向け『ワイヤードリモコン』など3製品が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞
ダイキン工業株式会社の欧州向け『ワイヤードリモコン』、大阪・関西万博設置の休憩所『氷のクールスポット』東南アジア向け家庭用小売事業ブランド『AIR CREATOR』の3製品が、「2025年度グッドデザイン賞」（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。
グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の仕組みで、国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞です。豊かさと持続可能性に満ちた生活と産業、社会の実現を目的に、製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、 さまざまなものごとのデザインの質を評価・顕彰するものです。2025年度は5,225件の審査対象の中から、国内外のデザイナーや建築家、専門家などの審査委員により、1,619件の「グッドデザイン賞」が選ばれました。
ダイキンは「空気で答えを出す会社」として、見た目の美しさに加えて、空気・空間で人々の暮らしを豊かにすることを使命と捉え、製品やサービスをデザインしています。新たな価値創出を目指し、デザインで空気の可能性を広げていきます。
受賞製品の詳細や当社のデザイン活動については、WEBサイト「DAIKIN design」をご覧ください。（https://www.daikin.co.jp/design）
東南アジア向け家庭用小売事業ブランド『AIR CREATOR』
左）欧州向け『ワイヤードリモコン』 右）休憩所『氷のクールスポット』
