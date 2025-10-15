10月18日は国際メノポーズデー 更年期と向き合うあなたに寄り添うお買い物チャンネルQVC ～QVCならではの更年期ケア、取り組み事例のご紹介～

閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間を「更年期」といいます。更年期には様々な症状（更年期症状）が現れますが、特に症状が重く日常生活に支障をきたすような状態を「更年期障害」といいます。

11月には、「「ゆらぐ」わたしたち。知っておきたい変化との向き合い方～これからも続く人生を、より輝かせるために～」と題し、7月の社外向けイベントでもご登壇いただいた吉形医師、管理栄養士/メノポーズカウンセラーの三浦氏をお招きし、社内向けの更年期セミナーの実施を予定しています。