静岡のメロンや三ヶ日みかんなど「しずおか『手しお屋』」商品 約170点以上が「お客様送料負担なし」！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「しずおか『手しお屋』」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。



しずおか『手しお屋』」は、静岡県経済農業協同組合連合会が運営するショップです。日本のほぼ真ん中に位置し、温暖な気候と豊かな大地、清らかな水に恵まれており、「お茶」や「みかん」をはじめとする静岡ならではの特産品をお届けしています。キャンペーン期間中は、対象商品170点以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4301/

対象商品（一部抜粋）

〇静岡県産マスクメロン「クラウンメロン」１玉化粧箱入

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5204001/

贈り物に最適！出荷量日本一の静岡の温室メロンはいかがでしょうか？

〇三ヶ日早生みかん（優品）Ｍ 8kg ＪＡみっかび

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5602042/

三ヶ日の「早生みかん」は、甘みと酸味のバランスが良く濃厚な味わいが楽しめる人気商品です。房の薄皮が薄く口当たりが良いのが特長で、皮も手で簡単にむくことができます。

〇特選和牛静岡そだち ロース500ｇ×２（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5801015/

静岡が誇るブランド黒毛和牛「静岡そだち」！柔らかくきめ細やかな肉質と上品な旨みの和牛肉で自信を持ってお勧めできる美味しさです。贈り物にもおススメです。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown