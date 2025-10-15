腱鞘巨細胞腫市場：世界市場調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035）
Survey Reports LLCは、2025年10月に「腱鞘巨細胞腫市場のセグメンテーション：開発段階別（後期製品（第3相および第4相）、中期製品（第2相）、初期製品（第1相）、および前臨床・探索段階製品）、薬剤クラス別（低分子化合物、生物製剤、ペプチド、遺伝子治療、免疫療法、その他）、投与経路別（経口、非経口、その他）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035）」という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、腱鞘巨細胞腫市場の将来予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、及び脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調している。
腱鞘巨細胞腫市場の概要
腱鞘巨細胞腫（TGCT）は、関節、滑液包、または腱鞘の滑膜に発生するまれな非がん性の増殖性病変であり、滑膜の肥厚および過形成を引き起こす疾患である。
この疾患には主に2つの形態が存在し、限局型（単一結節性）とびまん型（広範かつ侵襲性の高い型）に分類される。びまん型は、かつて色素性絨毛結節性滑膜炎（PVNS）と呼ばれており、治療がより困難である。
TGCTの主な症状には、関節の腫脹、疼痛、こわばり、関節内出血の再発などがある。遠隔転移はしないものの、局所的に破壊的であり、骨や軟骨に損傷を与える可能性がある。治療の基本は外科的切除であるが、びまん型では再発率が高いことが知られている。
Surveyreportsの専門家による腱鞘巨細胞腫市場の分析によれば、2025年における市場規模は9億7,560万ドル（USD 975.6 Million）であった。また、2035年末には24億1,080万ドル（USD 2,410.8 Million）に達すると予測されている。予測期間2025～2035年における年平均成長率（CAGR）は約 9.5%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038161
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331855&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な腱鞘巨細胞腫市場分析によれば、腱鞘巨細胞腫市場の規模は、TGCTの有病率の上昇、医療専門家の認知度向上、標的全身療法の承認および採用の拡大、疾患の認識および診断の増加などを要因として拡大すると予測されている。腱鞘巨細胞腫市場における主要企業としては、ノバルティス・インターナショナル（Novartis International AG）、ロシュ・ホールディング（Roche Holding AG）、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（Bristol Myers Squibb Company）、プレクシコン（Plexxikon）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）、バイエル（Bayer AG）、ファイザー（Pfizer Inc.）、イーライリリー（Eli Lilly and Company）、およびメルク（Merck & Co.）が挙げられる。
本腱鞘巨細胞腫市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国の詳細な分析が含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 腱鞘巨細胞腫市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界腱鞘巨細胞腫市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（各国別、 日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：開発段階別（Phase別）、薬剤クラス別、投与経路別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
腱鞘巨細胞腫市場の概要
腱鞘巨細胞腫（TGCT）は、関節、滑液包、または腱鞘の滑膜に発生するまれな非がん性の増殖性病変であり、滑膜の肥厚および過形成を引き起こす疾患である。
この疾患には主に2つの形態が存在し、限局型（単一結節性）とびまん型（広範かつ侵襲性の高い型）に分類される。びまん型は、かつて色素性絨毛結節性滑膜炎（PVNS）と呼ばれており、治療がより困難である。
TGCTの主な症状には、関節の腫脹、疼痛、こわばり、関節内出血の再発などがある。遠隔転移はしないものの、局所的に破壊的であり、骨や軟骨に損傷を与える可能性がある。治療の基本は外科的切除であるが、びまん型では再発率が高いことが知られている。
Surveyreportsの専門家による腱鞘巨細胞腫市場の分析によれば、2025年における市場規模は9億7,560万ドル（USD 975.6 Million）であった。また、2035年末には24億1,080万ドル（USD 2,410.8 Million）に達すると予測されている。予測期間2025～2035年における年平均成長率（CAGR）は約 9.5%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038161
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331855&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な腱鞘巨細胞腫市場分析によれば、腱鞘巨細胞腫市場の規模は、TGCTの有病率の上昇、医療専門家の認知度向上、標的全身療法の承認および採用の拡大、疾患の認識および診断の増加などを要因として拡大すると予測されている。腱鞘巨細胞腫市場における主要企業としては、ノバルティス・インターナショナル（Novartis International AG）、ロシュ・ホールディング（Roche Holding AG）、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（Bristol Myers Squibb Company）、プレクシコン（Plexxikon）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）、バイエル（Bayer AG）、ファイザー（Pfizer Inc.）、イーライリリー（Eli Lilly and Company）、およびメルク（Merck & Co.）が挙げられる。
本腱鞘巨細胞腫市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国の詳細な分析が含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 腱鞘巨細胞腫市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界腱鞘巨細胞腫市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（各国別、 日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：開発段階別（Phase別）、薬剤クラス別、投与経路別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析