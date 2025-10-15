TOYO TIREの3商品が2025年度グッドデザイン賞受賞





【評価コメント】

SUVから軽自動車まで拡大する多様なニーズに対応し、車格ごとにサイドデザインや断面形状を細分化した点が評価できる。従来のハイウェイテレーンタイヤは摩耗末期に性能低下が課題となっていたが、本製品はディンプル付きワイドグルーブにより排水性を維持し、長期間安心して使用できる工夫がなされている。また、ブラックレター、ホワイトレター、ホワイトリボンといった多彩なバリエーションを揃えることで、アグレッシブさから親しみやすさまで幅広い感性に応えている。街乗りでの静粛性とファッション性を両立させたデザインは、市場の変化に寄り添いながら「変わらない安心」を提供し、日常に根ざしたモビリティデザインの好例となっている。



■PROXES LuKⅡ（プロクセス エルユーケーツー）









以 上

【評価コメント】SUV需要の拡大とアウトドア志向の高まりを背景に、従来は相反すると考えられてきたワイルドなアピアランスと快適な走行性の両立を実現した点が高く評価できる。特にパターンノイズの低減とオフロード性能を同時に成立させた設計は、タイヤデザインにおける課題解決力を端的に示している。さらに、石垣の布積みに着想を得たブロックデザインは、耐久性と力強さを視覚的に表現し、機能と造形を一体化させた独自性を生み出している。サイドデザインに大型ブロックを配し、走破性と保護性能を高めるとともに、再生ビードワイヤーの採用による環境配慮も加わり、現代の要請に応える高い完成度を備えたタイヤと言える。■OPEN COUNTRY H/T Ⅱ（オープンカントリー エイチティー ツー）【評価コメント】「PROXES LuKⅡ」は、軽ハイトワゴン特有のふらつき傾向に応える非対称トレッドによって、視覚からも機能フォルムを伝えるデザインである。特徴的な非対称設計、アウト側のリブブロックは視覚的にワイドな接地感を演出し、走りの力強さを意識させる。一方、イン側には複雑なサイプとパターン配列が配され、静粛性や均整の取れた造形美を確保している。さらに、サイドウォールには水面のきらめきをモチーフにした立体的な突起を採用し、見る角度によって光を反射することで高級感と視覚的な深みを加えている。全体として、機能美と質感表現が高度に融合したトレッドデザインであり、軽ハイトワゴンのデザインにおいて新たな完成度を示す一例である。