こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TOYO TIREの3商品が2025年度グッドデザイン賞受賞
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、ピックアップトラック／SUV用ラギットテレーンタイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL（オープンカントリー アールティー トレイル）」、街乗り用ハイウェイテレーンタイヤ「OPEN COUNTRY H/T Ⅱ（オープンカントリー エイチティー ツー）」、軽ハイトワゴン専用プレミアムタイヤ「PROXES LuKⅡ（プロクセス エルユーケーツー）」の3商品が2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しましたのでお知らせいたします。
今回受賞した3商品はいずれも機能性とデザインの両面で優れたバランスを実現している点が特長です。「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」は、力強さを印象づけるアグレッシブな外観に加え、高いトラクション性能とノイズ抑制による快適な走行性を両立。タイヤ設計における複合的な課題に対して的確にアプローチを行なった点が高く評価されました。「OPEN COUNTRY H/T Ⅱ」は、街乗りに適した静粛性を維持しながら、サイド部にブランド名や商品名を立体的に浮き立たせた「ホワイトレター」など、多彩なデザインバリエーションを展開。機能とスタイルの両面で高い汎用性を備え、多様化するユーザーニーズに柔軟に対応した製品として好評を得ています。「PROXES LuKⅡ」は、操縦安定性と静粛性を確保しつつ、「水面の輝きが反射するさま」をモチーフに、立体突起をサイド部に施すことにより、機能美と質感を高度に融合。デザインの完成度と独自性が高い評価を獲得しました。
当社は今後もマーケットの情報を広く収集し、タイヤに求められる性能とデザインを高次元で両立させる付加価値の高い商品開発に取り組んでまいります。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
今回受賞した3商品はいずれも機能性とデザインの両面で優れたバランスを実現している点が特長です。「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」は、力強さを印象づけるアグレッシブな外観に加え、高いトラクション性能とノイズ抑制による快適な走行性を両立。タイヤ設計における複合的な課題に対して的確にアプローチを行なった点が高く評価されました。「OPEN COUNTRY H/T Ⅱ」は、街乗りに適した静粛性を維持しながら、サイド部にブランド名や商品名を立体的に浮き立たせた「ホワイトレター」など、多彩なデザインバリエーションを展開。機能とスタイルの両面で高い汎用性を備え、多様化するユーザーニーズに柔軟に対応した製品として好評を得ています。「PROXES LuKⅡ」は、操縦安定性と静粛性を確保しつつ、「水面の輝きが反射するさま」をモチーフに、立体突起をサイド部に施すことにより、機能美と質感を高度に融合。デザインの完成度と独自性が高い評価を獲得しました。
当社は今後もマーケットの情報を広く収集し、タイヤに求められる性能とデザインを高次元で両立させる付加価値の高い商品開発に取り組んでまいります。
《ご参考：受賞商品シリーズの紹介と審査委員による評価コメント》
■OPEN COUNTRY R/T TRAIL（オープンカントリー アールティー トレイル）
【評価コメント】
SUV需要の拡大とアウトドア志向の高まりを背景に、従来は相反すると考えられてきたワイルドなアピアランスと快適な走行性の両立を実現した点が高く評価できる。特にパターンノイズの低減とオフロード性能を同時に成立させた設計は、タイヤデザインにおける課題解決力を端的に示している。さらに、石垣の布積みに着想を得たブロックデザインは、耐久性と力強さを視覚的に表現し、機能と造形を一体化させた独自性を生み出している。サイドデザインに大型ブロックを配し、走破性と保護性能を高めるとともに、再生ビードワイヤーの採用による環境配慮も加わり、現代の要請に応える高い完成度を備えたタイヤと言える。
■OPEN COUNTRY H/T Ⅱ（オープンカントリー エイチティー ツー）
【評価コメント】
SUVから軽自動車まで拡大する多様なニーズに対応し、車格ごとにサイドデザインや断面形状を細分化した点が評価できる。従来のハイウェイテレーンタイヤは摩耗末期に性能低下が課題となっていたが、本製品はディンプル付きワイドグルーブにより排水性を維持し、長期間安心して使用できる工夫がなされている。また、ブラックレター、ホワイトレター、ホワイトリボンといった多彩なバリエーションを揃えることで、アグレッシブさから親しみやすさまで幅広い感性に応えている。街乗りでの静粛性とファッション性を両立させたデザインは、市場の変化に寄り添いながら「変わらない安心」を提供し、日常に根ざしたモビリティデザインの好例となっている。
■PROXES LuKⅡ（プロクセス エルユーケーツー）
【評価コメント】
「PROXES LuKⅡ」は、軽ハイトワゴン特有のふらつき傾向に応える非対称トレッドによって、視覚からも機能フォルムを伝えるデザインである。特徴的な非対称設計、アウト側のリブブロックは視覚的にワイドな接地感を演出し、走りの力強さを意識させる。一方、イン側には複雑なサイプとパターン配列が配され、静粛性や均整の取れた造形美を確保している。さらに、サイドウォールには水面のきらめきをモチーフにした立体的な突起を採用し、見る角度によって光を反射することで高級感と視覚的な深みを加えている。全体として、機能美と質感表現が高度に融合したトレッドデザインであり、軽ハイトワゴンのデザインにおいて新たな完成度を示す一例である。
【評価コメント】
SUV需要の拡大とアウトドア志向の高まりを背景に、従来は相反すると考えられてきたワイルドなアピアランスと快適な走行性の両立を実現した点が高く評価できる。特にパターンノイズの低減とオフロード性能を同時に成立させた設計は、タイヤデザインにおける課題解決力を端的に示している。さらに、石垣の布積みに着想を得たブロックデザインは、耐久性と力強さを視覚的に表現し、機能と造形を一体化させた独自性を生み出している。サイドデザインに大型ブロックを配し、走破性と保護性能を高めるとともに、再生ビードワイヤーの採用による環境配慮も加わり、現代の要請に応える高い完成度を備えたタイヤと言える。
■OPEN COUNTRY H/T Ⅱ（オープンカントリー エイチティー ツー）
【評価コメント】
SUVから軽自動車まで拡大する多様なニーズに対応し、車格ごとにサイドデザインや断面形状を細分化した点が評価できる。従来のハイウェイテレーンタイヤは摩耗末期に性能低下が課題となっていたが、本製品はディンプル付きワイドグルーブにより排水性を維持し、長期間安心して使用できる工夫がなされている。また、ブラックレター、ホワイトレター、ホワイトリボンといった多彩なバリエーションを揃えることで、アグレッシブさから親しみやすさまで幅広い感性に応えている。街乗りでの静粛性とファッション性を両立させたデザインは、市場の変化に寄り添いながら「変わらない安心」を提供し、日常に根ざしたモビリティデザインの好例となっている。
■PROXES LuKⅡ（プロクセス エルユーケーツー）
【評価コメント】
「PROXES LuKⅡ」は、軽ハイトワゴン特有のふらつき傾向に応える非対称トレッドによって、視覚からも機能フォルムを伝えるデザインである。特徴的な非対称設計、アウト側のリブブロックは視覚的にワイドな接地感を演出し、走りの力強さを意識させる。一方、イン側には複雑なサイプとパターン配列が配され、静粛性や均整の取れた造形美を確保している。さらに、サイドウォールには水面のきらめきをモチーフにした立体的な突起を採用し、見る角度によって光を反射することで高級感と視覚的な深みを加えている。全体として、機能美と質感表現が高度に融合したトレッドデザインであり、軽ハイトワゴンのデザインにおいて新たな完成度を示す一例である。
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/