“ミスタードーナツとのコラボランドセル”熱い反響に応えて追加開催！ストロベリーリング100個プレゼントキャンペーンを10月15日（水）より開催！

株式会社ハシモト

ランドセル国内製造販売本数No.1ブランド※1『フィットちゃん』を製造・販売する株式会社ハシモト（富山県富山市、代表取締役 橋本昌樹）は、株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：

大久保 裕行）が運営するミスタードーナツとコラボレーションしたランドセル「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」を今年2月より発売し大変好評いただいております。

この度、大好評特別企画として、ランドセルのモチーフになったストロベリーリング100個※2をプレゼントするキャンペーンを10月15日（水）より開催します。

○キャンペーン概要

Instagram＆Xでコラボ記念プレゼントキャンペーン！ストロベリーリング100個が当たる！

○応募方法

・フィットちゃんランドセル公式Instagramのフォローと、キャンペーン投稿のいいねで応募完了

・フィットちゃんランドセル公式Xのフォローと、キャンペーン投稿のリポストで応募完了

○応募期間

2025年10月15日（水）～10月31日（金）23時59分

○プレゼント内容

ストロベリーリング100個相当分がチャージされたミスタードーナツカードInstagram・X１名様にプレゼント

※1「フィットちゃん」は株式会社ハシモトが商標権及び背負いベルト取り付け具に関する特許権を持ち、複数社で製造販売するランドセルブランドです。

［調査対象期間］2024年1月～12月 ［調査機関］株式会社東京商工リサーチ

※2 ご当選された方には、ストロベリーリング1個187円（イートイン価格・税込）×100個相当の19,000円分がチャージされたミスタードーナツカード1枚をお送りいたします。

公式Instagram :https://www.instagram.com/fitchan_randoseru/コラボランドセル詳細 :https://www.fit-chan.com/lp/misterdonut/

■あのおいしいドーナツがかわいいランドセルに！

「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」は、ミスタードーナツの人気商品「ポン・デ・リング」「ゴールデンチョコレート」「エンゼルクリーム」「ストロベリーリング」のカラーをランドセルで表現しています。また、刺繍やチャーム、内装など細部までドーナツのかわいらしさを詰め込んで、毎日使うたびにうれしくなるようなデザインに仕立てています。

かわいいだけでなく機能も充実。教材の重さに対し子どもの負担を軽減する機能“フィットちゃん背カン” “楽ッション”に加え、100ｍ先でも車のライトに反射して光る安全機能“安ピカッ”を搭載。さらに6年間の修理補償で、子どもの安心・安全にもこだわっています。

フィットちゃんのフィロソフィーである“こどもがうれしい。それが、いちばんうれしい。”をミスタードーナツとのコラボレーションで表現したランドセルです。

1月28日（木）の発表以来、多くのメディアで取り上げていただくとともに、「コラボ最高すぎる」「あまりの可愛さに私が欲しい」「来世はこれがいい」など、SNS上でも大きな反響をいただいています。また、2月6日（木）の販売開始とともに予約が入るなど、予測値を大幅に上回る受注をいただいており、話題性だけでなく受注実績の方も好調に推移しております。

この度、大好評特別企画としてストロベリーリング100個相当分がチャージされたミスタードーナツカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

大人気のポン・デ・リングが特徴的な鋲

さりげないドーナツの刺繍デザイン

おいしそうなドーナツの刺繍デザインが入った前ポケット

エンゼルフレンチとストロベリーカスタードフレンチのチャーム

開けるたびワクワクするかわいいドーナツ柄の内装

前ポケットのファスナーにもドーナツがたくさん

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.fit-chan.com/lp/misterdonut/

取り扱い店舗および取り扱いカラー：

フィットちゃんランドセル公式サイト、ショールーム、出張展示会：全６色

全国のイオンランドセル販売店※：ドーナツモデル４色

※イオンでのお取り扱いについては、お近くの店舗をご覧ください。店舗により取り扱いのない場合がございます

■ミスタードーナツのショーケースをイメージしたBOX

ランドセルだけでなくお届けするBOXにもこだわりました。

ショーケースに並んだたくさんのドーナツを見て、選ぶ楽しみも

ミスタードーナツの魅力のひとつ。

そのワクワク感をランドセルでも体験いただきたいと、ショーケースに並んだドーナツをイメージしたBOXをご用意しました。

ショーケースからドーナツを取り出すように、BOXからランドセルを取り出して楽しんでいただけます。

■コラボモデルだけの限定購入特典も

コラボモデルをご購入いただいたお客様には、コラボレーションを記念した限定のオリジナルラバーキーホルダーをもれなくプレゼントいたします。

ミスタードーナツ×フィットちゃんのコラボを象徴したポン・デ・リングを持ったフィットちゃんのデザインで、ランドセルに装着するとさらにかわいくなるように仕立てています。ポン・デ・リング部分はぷっくりとした加工を施し、おいしそうなドーナツを表現しています。

＜フィットちゃんならではの最新機能＞

背中にぴったりフィットして軽く感じる

全てのランドセルに搭載されているフィットちゃん背カンは肩ベルトを25°立ち上げることによって、ランドセルとお子様の背中の接触面積が10％アップ。その結果、肩への負担が約50％に軽減（当社比）されます。背中にぴったりフィットするから、軽く感じて、姿勢もケアできます。

分厚いクッションでさらに軽く「楽ッション」肩ベルト

肩ベルトのクッション材の厚みを2倍以上にアップした「楽ッション」でランドセルがさらに軽く！肩への圧力が約30％も軽減され、小学生の圧倒的支持を得る「楽ッション」を搭載したモデルを多数ラインナップしています。

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」で雨の日や暗い夜道でも安全・安心。反射材が目立ちにくくランドセルがかわいい＆かっこいいデザインのまま！お子さまにも親御様にも大人気の機能です。

■2027年度ご入学者様（現在年中さん）向けランドセルカタログの請求も受付中

フィットちゃんランドセルでは、8月1日より2027年度ご入学者様（現在年中さん）向けのランドセルカタログの請求受付を行なっています。

ランドセルカタログでは、200種類100色以上のラインナップをご紹介しているほか、あると嬉しい機能解説やお得な特典情報など盛りだくさん。また、お子様と一緒に選びやすいランドセル一覧シートも付属しているので、親子で見て楽しいカタログになっています。

■フィットちゃんランドセルが選ばれる理由

フィットちゃんランドセルが発売以来、多くのご家庭に選ばれて国内製造販売本数No.1ブランド※1となっております。数あるランドセルの中からフィットちゃんランドセルが選ばれる理由は、以下の３点にあります。

１. 背負い心地がイイ！

全てのフィットちゃんランドセルに搭載されている「フィットちゃん背カン」は肩ベルトを25°立ち上げることによって、ランドセルとお子さまの背中の接触面積が10％アップ。その結果、肩への負担が約50％に軽減（当社比）されます。背中にぴったりフィットするから、軽く感じて、姿勢もケアできます。

２. カラー＆デザインが豊富！

様々な人気機能を搭載したランドセルが200種類100色からお選びいただけます。

３. 圧倒的な機能性！

100m先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」やベルトのクッション材の厚みを2倍以上にアップした「楽ッション」など、お子さまのことを第一に考えた機能をいち早く搭載しています。

■フィットちゃんランドセルについて

フィットちゃんランドセルは、“こどもがうれしい。それが、いちばんうれしい。”をコンセプトに、企画・製造しています。背負いやすく、軽く感じること、6年間安心して使える丈夫さや耐久性、親御様も安心の安全性、さらに豊富なデザインやカラーなど、お子さまに喜ばれるランドセルを追求しています。

2022年12月より、再生可能エネルギー電源由来の電気でランドセルを製造し、子どもたちが歩む未来を守るために、環境に優しいものづくりに取り組んでいます。

機能性と安全性を追求するランドセル、そして思い出に残るランドセル選びの取り組みが好評頂き、「フィットちゃん」は今年もランドセル国内製造販売本数でNo.1ブランド※1になりました。

※「フィットちゃん」は株式会社ハシモトが商標権及び背負いベルト取り付け具に関する特許権を持ち、複数社で製造販売するランドセルブランドです。［調査対象期間］2024年1月～12月 ［調査機関］株式会社東京商工リサーチ