今年のハロウィンはイベントづくしの新おでかけスポットTOTTEIへ「TOTTEI Halloween Week」

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、270度海に囲まれた日本初のアリーナ：GLION ARENA KOBEを中心としたエリアTOTTEI（トッテイ）で、10月24日（金）～ 31日（金）「TOTTEI Halloween Week」として、仮装して来場・TOTTEI内飲食店を利用した小学生以下のお子さまを対象にお菓子をプレゼントします。

仮装は、期間中に同時開催のイベント「THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE」（スラムダンク映画再上映記念イベント）やSV.LEAGUE（バレーボール）男子の「大阪ブルテオン」開幕戦、B.LEAGUE（バスケットボール）「神戸ストークス」ホームゲームの各ウェアやグッズを身に着けてきた方も対象です。スポーツとエンタメを同時に楽しめる、秋の神戸ウォーターフロント・TOTTEIでお食事をお楽しみください。

【キャンペーン概要】

実施期間：2025年10月24日（金）～ 31日（金）

実施内容：仮装してTOTTEI内飲食店を利用したお子さまはお菓子をプレゼント

（イートイン・テイクアウト両方対象）

対象店舗：TOTTEI内の飲食店（※イベント・試合開催時のアリーナ内店舗は対象外）

営業時間は各店舗情報に準じます。 https://www.totteikobe.jp/food_shop

対象内容：仮装してテナントを利用した小学生以下のお子さま

※仮装には、期間中同時開催中の対象イベントのウエアやグッズ持参も含みます。

【期間中同時開催の対象イベント】

１. B.LEAGUE & 初開催のSV. LEAGUEを楽しめるスポーツの秋！

10月25日(土)・26日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11269)

10月24日（金）・25日（土）大阪ブルテオン公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/10970)

10月25日は1万人規模のアリーナで史上初？！の1日に2つのチームのコート転換で試合観戦が楽しめる特別な1日です。

公式戦をGアリで同日開催！（10月25日）

２. 西日本初開催『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE』のイマーシブ空間！

『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE』イベント情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/14193)

10月13日（月・祝）～26日（日）まで映画再上映の記念イベント『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE』を西日本初開催中です。“湘北vs山王戦”の熱量を追体験できる空間「COURT」と、試合前のロッカールームをイメージしたグッズエリア「LOCKER ROOM」は、予約不要・無料でお楽しみいただけます。来場者数多数の場合は当日整理券を発行しますので、待ち時間もTOTTEI内を気軽に散策いただけます。

３. ストークスコラボも開催中！イベントの隙間時間で謎解きにもチャレンジ！

TOTTEI＆新港町周遊謎解きイベントの情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11089)

TOTTEIをスタートして、新港町エリアを回遊しながら謎解きをする体験型イベント「ストーキーとスピとめぐる『ナゾめくボトルと潮風の手紙』」に “神戸ストークス 木村圭吾選手の挑戦状”も新たに加わり好評開催中です。所要時間は1時間30分～2時間、TOTTEIやその周辺施設を巡りながら楽しめる近隣エリア探検イベントです。

バラエティ豊かなテイクアウトグルメが充実！

TOTTEIの各レストランでは、オープンテラスで開放感と共に楽しめるスペースのほか、テイクアウトフードも全店ラインナップ。気分やシーンに合わせてご利用いただけます。

TOTTEI WEST CORRIDOR や TOTTEI PARKには、神戸ウォーターフロントならではの海風心地よいカウンター席やベンチ、TOTTEI PARK「緑の丘」では神戸港をパノラマビューでお楽しみいただける観覧席シートでピクニック気分をお楽しみください。

※営業時間は店舗により異なります。最新情報はTOTTEI公式HPをご確認ください。

各店舗情報はこちら https://www.totteikobe.jp/food_shop

テイクアウト紹介特集はこちら https://www.totteikobe.jp/news/article/9087