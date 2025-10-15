昭和西川 プレミアム寝具バーゲン〈イトーヨーカドー 綾瀬店〉で開催：10月15日（水）～10月27日（月）お買い得な商品多数！さらに快適な睡眠環境を提案いたします！

昭和西川株式会社

より良い明日を迎えていただくために、商品を通してお客様により良い睡眠と健康を提供し続けていく、昭和西川がイトーヨーカドー綾瀬店にてプレミアム寝具バーゲンを開催。羽毛ふとんや敷きふとん、カバーやケットなど様々な寝具商品を取り揃えております。また、特別価格商品も多数ございます。是非この機会にご来店ください。

【開催概要】

◆日時：10月15日（水）～10月27日（月） 10時～18時 ※最終日は15時まで

◆場所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-4-25 イトーヨーカドー 綾瀬店 1階

◆TEL：03-3620-2911（店舗代表）

【昭和西川 プレミアム寝具バーゲン展開写真】

※イトーヨーカドー 綾瀬店

■ 株式会社 イトーヨーカ堂

代表者：代表取締役社長 山本 哲也

本社所在地：〒140-8450 東京都品川区南大井6丁目27番18号日立大森第二ビル

事業内容：小売業

店舗数：2025年4月時点 197店舗

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/