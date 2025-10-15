昭和西川 プレミアム寝具バーゲン〈イトーヨーカドー 綾瀬店〉で開催：10月15日（水）～10月27日（月）お買い得な商品多数！さらに快適な睡眠環境を提案いたします！

写真拡大 (全2枚)

昭和西川株式会社

より良い明日を迎えていただくために、商品を通してお客様により良い睡眠と健康を提供し続けていく、昭和西川がイトーヨーカドー綾瀬店にてプレミアム寝具バーゲンを開催。羽毛ふとんや敷きふとん、カバーやケットなど様々な寝具商品を取り揃えております。また、特別価格商品も多数ございます。是非この機会にご来店ください。



【開催概要】


◆日時：10月15日（水）～10月27日（月）　10時～18時　※最終日は15時まで


◆場所　〒120-0005　東京都足立区綾瀬3-4-25　イトーヨーカドー 綾瀬店 1階


◆TEL：03-3620-2911（店舗代表）



【昭和西川 プレミアム寝具バーゲン展開写真】





※イトーヨーカドー　綾瀬店


■ 株式会社 イトーヨーカ堂


代表者：代表取締役社長　山本 哲也


本社所在地：〒140-8450　東京都品川区南大井6丁目27番18号日立大森第二ビル


事業内容：小売業


店舗数：2025年4月時点　197店舗



【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 惠


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/