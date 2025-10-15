【紀ノ国屋】温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く「コーデュロイスイーツバッグ」が全5色のラインナップで新登場！
紀ノ国屋より、季節限定の「コーデュロイスイーツバッグ」が新登場いたします。温かみのあるコーデュロイ素材を使用した巾着バッグは、ブラウン、モーブピンク、テラコッタ、マスタード、そしてオンラインストア限定カラーのオフホワイトを含む全5色展開。季節の移ろいを感じさせる上品な色合いが魅力です。
2025年10月16日（木）より、一部店舗にて数量限定で順次販売を開始いたします。 なお、公式オンラインストアでは、2025年10月15日（水）20:00より先行販売を開始いたします。
■コーデュロイスイーツバッグ
１セット \1,652（税込）
●カラー ：ブラウン、オフホワイト（オンラインストア限定カラー）、モーブピンク、テラコッタ、マスタード
●内容量 ：プチフールクッキーさつまいも8枚、さつまいもクッキー5枚、紫いもとホワイトチョコのパウンドケーキ1個
●ミニバッグのサイズ：約タテ20cm（持ち手の部分含む）×ヨコ18cm×マチ6cm
温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く、期間限定の「コーデュロイスイーツバッグ」
ふんわりとした優しい質感が魅力のコーデュロイ素材を使用した巾着は、見た目にも手触りにも癒されるアイテム。落ち着いた色合いと、日常にやさしくなじむ柔らかなカラーが揃った全5色展開で、季節の移ろいを感じさせるラインナップです。 カラーは、ブラウン、モーブピンク、テラコッタ、マスタード、そしてオンラインストア限定のオフホワイト。
焼菓子を食べ終わった後も、巾着はバッグインバッグや小物入れとして活用できるので、長く楽しめるのも嬉しいポイント。ご自身用にはもちろん、季節の贈り物にもぴったりなアイテムです。
バッグの中には、この時期にぴったりなさつまいもスイーツ3種を詰め合わせました
プチフールクッキーさつまいも
花の形がかわいらしい、サクサク食感のクッキー。さつまいも風味の生地に香ばしいゴマを練り込んだ、シンプルながらも、つい手が伸びてしまうおいしさです。
さつまいもクッキー
ほろっとした軽やかな食感がクセになるクッキー。トッピングのゴマがアクセントとなり、さつまいもの自然な甘みを引き立てます。
紫いもとホワイトチョコのパウンドケーキ
紫いものやさしい甘みと、ホワイトチョコの濃厚でまろやかな風味が調和した、しっとり食感のパウンドケーキ。コク深い味わいと口どけの良さが特長です。
ブラウン、オフホワイト（オンラインストア限定カラー）、モーブピンク、テラコッタ、マスタードの全5色から選べるカラーバリエーションです。
ブラウン
オフホワイト（オンラインストア限定カラー）
モーブピンク
テラコッタ
マスタード
公式オンラインストアからの購入はこちら
ブラウン ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/0780-4960466106127
オフホワイト（オンラインストア限定カラー）：https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/0780-4960466106080
モーブピンク：https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/0780-4960466106103
テラコッタ ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/0780-4960466105281
マスタード ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/0780-4960466106110
※オフホワイトのカラーは、公式オンラインストア限定となっております。
※画像はイメージです。
※商品は十分に準備してございますが万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
