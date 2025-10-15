サントリーウイスキー「角瓶」TV-CMソング

野田洋次郎さん歌唱 「ウイスキーが、お好きでしょ」スペシャルムービーが公開 出演：野田洋次郎さん、蒼井優さん、染谷将太さん、小林聡美さん 歴代アーティスト歌唱によるプレイリストもSpotifyにて配信！

サントリー（株）は、野田洋次郎さんが歌うサントリーウイスキー「角瓶」（以下、「角瓶」）のCMソング「ウイスキーが、お好きでしょ」のスペシャルムービーを、2025年10月15日（水）17時よりYouTubeサントリー公式チャンネルで公開します。さらに、石川さゆりさんをはじめ、歴代「ウイスキーが、お好きでしょ」を歌唱してきた9名のアーティストによる特別プレイリスト「角ハイボールと聞きたいプレイリスト」をSpotifyにて配信します。本プレイリストでは、各アーティストが歌う「ウイスキーが、お好きでしょ」をお楽しみいただけます。

「角瓶」は今年7月より、舞台となるバーの店主役に蒼井優さん、常連客役に野田洋次郎さん、小林聡美さんを迎え、染谷将太さん演じるバー初心者の“僕”が、仕事帰りにふと寄り道をして、おいしい角ハイボールを飲む幸せなひとときを、「幸せの角ハイボール」というキャッチコピーとともに描いたTV-CMを放映中です。

本スペシャルムービーは、TV-CMのプロローグにあたるティザームービー「その寄り道は、幸せに続く。」篇をベースに、「ウイスキーが、お好きでしょ」を弾き語りで歌う野田さんにスポットをあてた映像です。ずっと気になっていたバーへ染谷さんが向かおうとしている頃、そのバーでちょうど一杯目の角ハイボールを飲み終え、愛用のギターを手に取った野田さん。蒼井さんはカウンターで作業しながら、小林さんは角ハイボールを飲みながら、その歌声にうっとりと耳を傾けます。映画のワンシーンを彷彿とさせる映像と、角ハイボールを飲む幸せな気分をより一層際立たせる優しい歌声をぜひご視聴ください。

スペシャルムービー概要

タイトル ： 「ウイスキーが、お好きでしょ」（170秒）

出演 ： 野田洋次郎、蒼井優、染谷将太、小林聡美

公開開始日時： 2025年10月15日（水）17時

公開先 ： YouTubeサントリー公式チャンネル

楽曲 ： 「ウイスキーが、お好きでしょ」 野田洋次郎

動画URL ： https://www.youtube.com/watch?v=Qfz6U829CUg

※ご参考

サントリーウイスキー「角瓶」TV-CM「はじまり」篇 30秒

https://www.youtube.com/watch?v=LuBeWGP2CxU

サントリーウイスキー「角瓶」ティザームービー「その寄り道は、幸せに続く。」篇 30秒

https://www.youtube.com/watch?v=X8KvLAQux-M

▼「角ハイボール」ホームページ

http://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/index.html

プレイリスト概要

歴代アーティストによる「ウイスキーが、お好きでしょ」を集めた特別プレイリストをSpotifyにて公開します。是非角ハイボールを片手にお楽しみください。

タイトル： 「角ハイボールと聞きたいプレイリスト」（全9曲）

配信期間： 2025年10月15日（水）17時より、1年間

URL ： https://open.spotify.com/playlist/26EQru7zCJRIQfYnKabX8l

収録楽曲一覧

「ウイスキーが、お好きでしょ」 石川さゆり

「ウイスキーが、お好きでしょ」 ゴスペラーズ

「ウイスキーが、お好きでしょ」 竹内まりや

「ウイスキーが、お好きでしょ」 ハナレグミ

「ウイスキーが、お好きでしょ」 田島貴男

「ウイスキーが、お好きでしょ」 浜崎貴司

「ウイスキーが、お好きでしょ」 藤巻亮太

「ウイスキーが、お好きでしょ」 クラムボン

「ウイスキーが、お好きでしょ」 GLIM SPANKY

※各アーティストの楽曲は、上記URLよりご試聴いただけます。