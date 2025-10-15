セレンディップHD、個人投資家向けIRセミナー説明会参加のお知らせ！

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO：竹内 在　以下、当社）は、2025年11月15日（土）に神戸（三宮）＋オンラインにて開催される「神戸投資勉強会」の個人投資家向けIR説明会に参加しますので、下記の通りお知らせいたします。



当日は、代表取締役社長兼CEOである竹内が登壇させていただき、主に事業説明および成長戦略についてお話させていただき、ご質問いただけるお時間も用意しております。



一人でも多くの投資家の皆様に当社へのご理解を深めていただくため、直接お会いできる貴重な機会として、ぜひご参加いただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。



詳細とお申込みはこちら :
https://peatix.com/event/4537516/view

イベント概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/121_1_e9bf7480725db2098a22e7a6d164b369.jpg?v=202510150528 ]

神戸投資勉強会について


神戸投資勉強会は、神戸/東京を中心とする対面での個人投資家向け勉強会です。上場企業が登壇する「IRセミナー」と、投資家間の情報交換を目的とした「個別銘柄ディスカッション」をメインに実施されています。




セレンディップ・ホールディングス株式会社


本　社　　愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号


設　立　　2006年8月


代表者　　代表取締役社長兼CEO　竹内　在


URL　　　https://www.serendip-c.com/


事業内容　経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング