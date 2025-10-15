「生成AI×デジタルツイン技術」によるIP創出に向けてスペースデータ社と業務提携

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐藤 俊介、以下「当社」）は、株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐藤 航陽、以下「スペースデータ社」）とデジタルツイン上におけるAIを活用した新規IPおよび新規エンタテインメント事業の協業検討を開始したことをお知らせいたします。

当社はAIファーストで創り出す、次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーを標榜しており、「AI トランスフォーメーション（AX）」を核と捉え、単なる既存の音楽事業の継続に留まらず、AI 技術を積極的に活用した新たな価値創造を推進しております。この度、宇宙IP事業の最先端の技術を担うスペースデータ社とともに、生成AIとデジタルツイン技術（現実の世界をデジタルの中に忠実に再現する技術）を活用した新たなエンタテインメント事業を共同で立ち上げることを目指すことといたしました。本パートナーシップは、デジタルとエンタテインメントの融合による革新的なIP創作手法の開発と新規事業の立ち上げを見据えた取り組みです。スペースデータ社が有するデジタルツイン技術と、当社が展開する生成AI活用技術およびコンテンツ創作力を掛け合わせ、次世代型のIP開発とその社会実装を目指してまいります。

■業務提携の概要

当社：生成AIを活用したIP創作技術の開発・応用

スペースデータ社：デジタルツイン技術を活用した創作環境の構築

■協業の目的

１.新たな創作手法によるIP創出

生成AIとデジタルツイン技術を用いた、創作手法によるIPの共創・展開

２.AIコンテンツを活用した新たなエンタテインメント事業

両社の技術を活かした宇宙、音楽などを掛け合わせた新たなエンタテインメント事業の創出

■佐藤航陽（写真左手） 株式会社スペースデータ代表取締役社長のコメント

「スペースデータは『宇宙の民主化』をミッションに掲げ、デジタル技術を通じて宇宙を誰もがアクセスできる場へと変えていくことを目指しています。今回の日本コロムビアグループ社との協業は、その理念をエンタテインメント領域に広げる挑戦です。当社のデジタルツイン技術と日本コロムビアグループ社の生成AI技術を融合させ、革新的なIP創出手法を共に開発できるものと大いに期待しております。この協業により、宇宙や音楽といった領域を掛け合わせたこれまでにないエンタテインメント体験を実現し、新たな市場を創出してまいります。」

■CEOセオ/佐藤俊介（写真右手） 日本コロムビアグループ株式会社代表取締役社長のコメント

この度、スペースデータ社の佐藤社長と革新的な事業展開のパートナーとなれたことを嬉しく思います。当社は115年の歴史を持ち日本で初めてレコード会社を立ち上げた日本コロムビアのアセットを最大限に活かして、AIを活用した新規IPの創出を軸にエンタテインメント領域でのイノベーターを目指しています。元々「日本初」「世界初」を多く生み出してきた当社グループだからこそ、今後の新しいマーケットの先駆者として挑戦してまいりますので今後の展開に乞うご期待ください。

■株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介していますので、是非ご覧ください。

会社名 株式会社スペースデータ

所在地 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表者 佐藤 航陽

事業内容 宇宙開発に関わる投資と研究

資本金 1,513,000,000円

URL https://spacedata.jp/

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビアと、世界初の着メロを生んだフェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都港区南青山6-10-12

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 50,000,000 円

URL https://www.columbia.co.jp

