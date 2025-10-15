【あつまるカンパニー株式会社】生成AI講座市場の実態を分析したホワイトペーパー『生成AI教育市場インサイト2025 ― 成長するAI講座市場のリアル ―』を公開
2025年10月15日、あつまるカンパニー株式会社（所在地：東京都台東区浅草、代表取締役：小山直文、以下「あつまるカンパニー」）は、生成AI講座市場の実態と教育分野における発展の可能性を分析したホワイトペーパー『生成AI教育市場インサイト2025 ― 成長するAI講座市場のリアル ―』を自社サイトにて公開しました。本レポートは、同社が運営する「あつまるAI研究所」チームによる全国15万件規模のアンケート調査をもとに、生成AIに対する関心度・活用実態・学習意欲を分析したものです。
教育事業者・企業研修担当者・EdTech関連事業者に向けて、データに基づいた戦略的な講座開発とマーケティングの指針を提示しています。
■ ホワイトペーパーのポイント
・全国15万件規模の独自調査による、生成AI講座市場の実態把握
・関心層の約9割が「生成AIに興味あり」と回答し、市場の高い熱量を確認
・中心層は50～60代のビジネスパーソン。自己投資意識が高く、実務直結の学びを重視
・スキルレベル別に見ると、ライトユーザー層（58.6％）が最大ボリュームゾーン
・人気講座は「動画生成」「Canva活用」「Kindle出版」など、“個人の収益化支援”が台頭
・市場構造は「業務効率化」と「クリエイティブ支援」の二大潮流に明確化
■ 調査サマリー
調査規模：全国15万件（オンラインアンケート形式）
調査期間：2025年8月25日～9月2日
調査対象：40代～60代の社会人を中心としたビジネス層
調査目的：生成AI講座における関心度・利用実態・学習意欲の可視化
■ 発表の背景
生成AI技術が急速に普及する中で、教育市場では“AIを使いこなすスキル”を求める動きが拡大しています。
特にEdTech領域においては、AI活用講座や研修プログラムが急増し、
「リスキリング」「学び直し」の新たな柱として注目されています。
本ホワイトペーパーは、こうした潮流をデータから分析し、教育・研修事業者が次に取り組むべき方向性を具体的に示すことを目的としています。
■ 公開ページ
ホワイトペーパー全文は以下のページより閲覧可能です。
▶ホワイトペーパーはこちら
『生成AI教育市場インサイト2025 ― 成長するAI講座市場のリアル ―』
https://atsumal.co.jp/news-archive/ai-whitepaper-2025/
■ あつまるカンパニー株式会社について
「Make Digital Easy.」
あつまるカンパニーは、ソフトウェア開発・Web制作・動画制作を通じて、
個人・企業・教育機関など30万人以上のデジタル化を支援しています。
【主要事業領域】
・ソフトウェアアプリケーション開発（Windows／Mac対応）
・教育・学習コンテンツ制作（AI・デザイン・ビジネス講座など）
・ECサイト構築・運用支援（Shopify／BASE／Amazon等）
・デジタルアートアーカイブ「センペンバンカ」シリーズ企画・販売
・動画制作・オンライン講座企画・配信支援
所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草1-6-3 浅倉屋ビル
代表取締役：小山 直文
Webサイト：https://atsumal.co.jp
【本件に関するお問い合わせ】
あつまるカンパニー株式会社
URL：https://atsumal.co.jp/contactall/