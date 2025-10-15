『麻雀格闘倶楽部 UNION』が稼働開始！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、「麻雀格闘倶楽部(マージャンファイトクラブ)」シリーズの最新作『麻雀格闘倶楽部 UNION(ユニオン)』(アーケード版およびコナステ版)の稼働を10月15日(水)から開始したことをお知らせします。

「麻雀格闘倶楽部」シリーズは、2002年にアミューズメント施設で稼働を開始した、初心者から熟練雀士まで全てのプレーヤーが楽しめる日本プロ麻雀連盟公認のオンライン対戦型麻雀ゲームです。

3年ぶりの大型バージョンアップとなった最新作『麻雀格闘倶楽部 UNION』は、黒を基調としたラグジュアリーなデザインで構成されており、プレーヤー同士やプロ雀士との麻雀対局が社交場で交流しているかのような、より価値ある体験となるようにというコンセプトが込められています。

今作では、初めての方でも遊びたいモードを選びやすくなるように「モード選択画面」を刷新。さらにシステム面では、切り上げ満貫の採用等、親しみやすい対局ルールへの変更や、自動長考やサポート機能の拡張といった、普段の対局がさらに遊びやすくなる機能が追加されました。

ぜひ、この機会に『麻雀格闘倶楽部 UNION』をお楽しみください。

▼アーケード版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/ac/index.html

▼コナステ版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/title.html?game=mfc

▼コナステ版『麻雀格闘倶楽部 UNION』ダウンロードはこちら

PC版：http://eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/install.html

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1562057508

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.cloudclient

▼「麻雀格闘倶楽部(アミューズメント・コナステ)」公式X

https://x.com/FIGHTCLUB573

対局をより快適に!サポート機能の拡張

自分の待ち牌が何枚残っているかがわかる「待ち牌残り数表示」

選択した牌を何枚持っているか、河に何枚切れているかがわかる「同牌強調」

あと何牌引くと、あがりになるかがわかる「向聴数カウント」

対局に役立つ3つの機能を追加し、より快適な対局が可能になりました。

「麻雀格闘倶楽部」シリーズについて

「麻雀格闘倶楽部」シリーズは、2002年にアミューズメント施設で稼働を開始した、初心者から熟練雀士まで全てのプレーヤーが楽しめる日本プロ麻雀連盟公認のオンライン対戦型麻雀ゲームです。

アミューズメント施設のほか、モバイル、PCなどマルチプラットフォームで本格麻雀が楽しめます。プレーヤーのレベルに合った対戦相手とマッチングするため、初心者の方でも気軽にプレーいただけます。

プロ雀士が定期的にオンライン対戦に参加しており、マッチングするとプロ雀士本人との対局をお楽しみいただけます。

『コナステ』について

『コナステ(KONAMI AMUSEMENT GAME STATION)』はKONAMIのアーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しめるサービスです。

「beatmania IIDX」「SOUND VOLTEX」などの音楽ゲームや「アニマロッタ」「フィーチャープレミアム」シリーズなどのメダルゲーム、「麻雀格闘倶楽部」「クイズマジックアカデミー」などのビデオゲームなど、多数のKONAMIのアミューズメント施設のゲームがいつでも自分の手元で遊べます。