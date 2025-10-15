テンダは「Japan DX Week [秋] 2025」に出展します

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを軸に「ホワイトカラーの業務効率化」を推進する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、2025年10月22日（水）～24日（金）に、幕張メッセで開催される「Japan DX Week [秋]」に出展いたします。本展示会は、AI・データ活用、業務効率化、現場DXなど、さまざまな分野の課題解決に貢献する最新ソリューションが一堂に会する、日本を代表するDXイベントです。

テンダは、【4ホール小間番号：A19-36】にブース出展いたします。ご来場を心よりお待ちしております。

公式サイト・来場登録 :https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/

Japan DX Weekとは

AI・データ活用からリモートワーク、製造現場の効率化まで幅広いDX課題を網羅する国内最大級の総合展です。関連製品・サービスを持つ企業が3日間集結し、商談や交流を活性化します。会期中は「生成AI活用」「業務効率化」「データ分析」「現場DX」などの無料カンファレンスや出展社セミナーを通じて最新トレンドや導入ノウハウを把握でき、企業の競争力向上と社会課題解決を後押しします。

出展内容のご案内

テンダのブースでは、生成AIを搭載したマニュアル作成ツール「Dojo」シリーズのデモをお見せいたしますので、実際に操作をご体験いただけます。「Dojo」シリーズを活用することで、「マニュアル作成工数の大幅削減」「教育・研修の効率化」「現場定着までの時間短縮」を実現し、企業の生産性向上とナレッジの継承をサポートします。ぜひブースにお立ち寄りのうえ、貴社の悩みやご要望をお聞かせください。

開催概要

テンダのブースイメージ図

会期：2025年10月22日(水)～24日(金） 10:00～17:00

主催：RX Japan株式会社

会場：幕張メッセ

小間番号：A19-36（4ホール）

展示内容：マニュアル自動作成ツール「Dojo」

ノーコード操作ナビゲーションシステム「Dojoナビ」

現場作業のマニュアルには、スマホで簡単作成「Dojoウェブマニュアル」

参加費：無料

マニュアルトータルソリューション「Dojoシリーズ」について

公式サイト・来場登録 :https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/

累計導入企業が3,000社を超える「Dojo」をはじめ、「Dojoナビ」、「Dojoウェブマニュアル」の各ツールは、企業の業務マニュアル作成、業務手順書作成、教育コンテンツ作成などの目的に応じて、最適なソリューションを提供しております。マニュアル作成工数を最大96％削減し、業務の標準化や企業のワークスタイル変革を実現し、お客様のDX推進をサポートしてまいります。

「Dojoシリーズ」の詳細はこちら https://tepss.com/

- 「Dojo」製品ページ：https://tepss.com/dojo/- 「Dojoナビ」製品ページ：https://tepss.com/dojo-navi/- 「Dojoウェブマニュアル」製品ページ：https://tepss.com/dojo-wm/- 「Dojoシリーズ」事例集ダウンロードページ：https://tepss.com/case1-download/- 「Dojoシリーズ」に関するお問い合わせ：https://tepss.com/contact/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部晃

【資本金】325百万円（2025年5月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

プレスリリース PDFダウンロードリンクhttps://prtimes.jp/a/?f=d24464-283-e1934d3f5ea4ab3f5081874d254bc85d.pdf

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp

※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。