第六感と論理が導く新感覚鑑定！風知空伽氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

ザッパラスグループの株式会社cocolon徳（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年10月15日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「10万人が成就体感◆的中究めし秘術“神薙の占師”風知空伽の巫女推命」の提供を開始いたしました。

※2025年5月現在 テレシスネットワーク株式会社調べ

■「10万人が成就体感◆的中究めし秘術“神薙の占師”風知空伽の巫女推命」とは

本コンテンツは、神薙の占師・風知空伽氏による特別な鑑定を再現したものです。『巫女推命』は、風知空伽氏が編み出したオリジナル占術です。生年月日をもとにした四柱推命命式で、あなたの性格や才能、運気の流れを読み解き、さらに十干十二支の関係性から恋愛や人間関係の相性・宿縁を明らかにします。誕生日と名前の数字から導く「数理盤」では、人生を形づくる本質や宿命を可視化。加えて、第六感による「たまふりリーディング」による魂に響く神聖なメッセージで、迷いや停滞を晴らし、前へ進むための気づきと答えを示していきます。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_mikokuka_tel/

■コンテンツ概要

■コンテンツ監修者

風知空伽（ふうち くうか）

・巫女推命鑑定士（商標登録第6750274号）

・公益社団法人日本易学連合会 第1352号認定鑑定士

・関西占学院 師範認定鑑定士

18歳で福祉系フェスティバルのイベントの司会をしている時に占いブースにスカウトされる。もともと占い嫌いであったが軽い気持ちで始めた鑑定が口コミで広まり、パーティーシーンなどで話題に。

高校家庭科 実習助手、ハーバルビューティーアドバイザー、ハーブコーディネーター指導員、飲食店オーナーの経歴を持つ。2011年に20年の封印を解き運命鑑定士として完全復活。各界の要人たちを鑑定する。現在は10万人（※）以上の鑑定実績をもつ占術家として活躍中。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定など多様な占いサービスを提供。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

