ギックス、地方空港における利用者の活性化や非航空事業の売上向上を目的に「Mygru」を活用した実証実験を開始

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、当社の行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」を活用し、地方空港における利用者の活性化や、非航空事業の売上向上を目的とした実証実験を開始いたします。

第一弾として、熊本国際空港株式会社（本社：熊本県益城町、代表取締役社長：山川秀明、以下：熊本国際空港）が運営する阿蘇くまもと空港にて「寄んなっせ、見なっせ！スタンプラリー」を実施いたします。

■背景・キャンペーンの狙い

地方空港は、これまで航空事業の需要を基盤として成長してきましたが、航空事業による収益に加えて、飲食・物販・サービスなどの非航空事業をさらに伸ばすことで、経営全体の持続的な成長が期待できます。

一方で、多くの利用者は空港を「移動の通過点」として利用するに留まっており、空港内の滞在や回遊を増やし、施設利用の幅を広げることが成長の鍵となります。

そこで当社は、空港利用者の行動データを活用し、ニーズに沿ったサービス設計や新たな体験価値の創出に取り組みます。これにより、空港の「地域の魅力発信・交流拠点」としての役割を高め、地方空港における非航空事業の伸長に貢献してまいります。

今回、第一弾として熊本国際空港とともに「Mygru」を活用したスタンプラリーを実施いたします。利用者の空港内回遊を促進し、非航空事業の売上を拡大するとともに、地域住民や観光客の新たな来訪需要を取り込み、滞在体験の向上を目指します。さらに、スタンプラリーを通じて取得した行動データを分析することで、利用者の行動傾向を可視化し、サービス改善や施策設計に活用してまいります。

■「寄んなっせ、見なっせ！スタンプラリー」概要

阿蘇くまもと空港をもっと楽しむためのデジタルスタンプラリー。

空港への来訪者が、空港内を巡りながらスタンプを集めてチャレンジを達成すると、抽選で空港内の対象店舗でつかえる500円デジタルクーポンが当たります。

開催期間：2025年10月15日（水）～2025年12月14日（日）

【Aコース】空港内にある3つのチェックポイントでスタンプを集めよう！

チェックインポイント：1F そらよかダイニング / 1F そらよかビジターセンター１. / 1F そらよかビジターセンター２.

賞品：空港内の対象店舗（1F）で使えるデジタル500円クーポン（抽選）

【Bコース】空港内にある4つのチェックポイントでスタンプを集めよう！

チェックインポイント：1F そらよかダイニング / 1F そらよかビジターセンター１. / 1F そらよかビジターセンター２. / 4F 展望デッキ

賞品：空港内の対象店舗（1F）で使えるデジタル500円クーポン（抽選）

【Cコース】空港内にある3つのチェックポイントと1階の対象店舗でスタンプを集めよう！

チェックインポイント：1F そらよかダイニング / 1F そらよかビジターセンター１. / 1F そらよかビジターセンター２.

対象店舗：菅乃屋 / 和食りんどう / 格之進ハンバーグ

※いずれか1店舗を利用してスタンプをゲットしてください

賞品：空港内の対象店舗（1F）で使えるデジタル500円クーポン（抽選）

【Dコース】3F 搭乗待合エリア内にある対象店舗を利用して、スタンプを2個集めよう！

対象店舗：おだ商店 / TEA STAND Tsuguto、/ 米白餅本舗 / WITCH'S BEER FLIGHT / 馬肉専門店 菅乃屋（物販）/これっと九州沖縄 /Map Design GALLERY / くまもと旬彩館 / 阿蘇の逸品 / MIYABIクマモト マーケット / 杉養蜂園 / 五木屋本舗

※保安検査場通過後のエリアとなります

賞品：空港内の対象店舗（1F・3F）で使えるデジタル500円クーポン（抽選）

※各コースのクリアにはアンケート回答が必要です

■行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

Mygruはオフライン-オンライン行動データの可視化・分析によって、顧客理解と施策最適化の好循環サイクルを生み出すマーケティングツールです。Mygruを用いることで、オフラインを含めた行動データを可視化・分析し、顧客理解に基づいた施策を検討・実行することが可能です。

来店・回遊などの購買の"手前"にある顧客の店頭行動を捕捉し、キャンペーンの前後でどのような変化があったのかを理解して、販促、導線設計、顧客体験の向上に貢献します。

来店した顧客を理解するためのアンケートや、購買や回遊を記録するスタンプを組み合わせたミッションを提供して顧客の情報を取得すると共に、新しいサービスや認知度の低い店舗などをご紹介する機能を保有しています。これらの機能を活用することで、施策結果から気づきを得て次なる施策の検討に活かすという好循環サイクルを生み出し、顧客体験価値（CX）の向上による直接的な購買促進に加え、購買後のリピート喚起・ファン化を促します。

Mygruは、小売・流通業に限らず、消費材メーカーやファンビジネスなどのリアルイベント支援等にも幅広くご活用いただいております。また、既存の会員システムや公式アプリ、LINE公式アカウント等との連携も可能です。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供