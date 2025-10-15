『Wizardry Variants Daphne』サービス開始1周年！新たな冒険者「花街の頂点 ユズナミキ」の登場、新クエストの追加、豪華報酬が手に入る特別な支給品など各種キャンペーンを開催

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズの3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』において、2025年10月15日（水）にサービス開始から1周年を迎えたことを記念し、「王国黎明祭記念キャンペーン」を開催することをお知らせいたします。

新たな冒険者「花街の頂点 ユズナミキ」の登場や、期間中にログインすると「祝福されし黎明の遺骸」や合計20個の「黎明の遺骸」が手に入る特別な支給品などのキャンペーンの実施、新たなクエスト「賞金首の手配書」の追加など、多数コンテンツをご用意いたしました。



また、1周年を記念したメモリアルムービー「【1周年】1年間の冒険譚【Wizardry Variants Daphne】」および1周年特設サイトを公開いたしました。

▼メモリアルムービー「【1周年】1年間の冒険譚【Wizardry Variants Daphne】」

https://youtu.be/KAg2eDWgaLk?si=XnH9ABThFvTeFEOH

▼『Wizardry Variants Daphne』1周年特設サイト

https://wizardry.info/daphne/1stanniv/





新たな冒険者「花街の頂点 ユズナミキ」が登場

■「花街の頂点 ユズナミキ」

（CV:沢城みゆき）

美しい立ち姿。艶やかな舞。妖艶な微笑み。

誰もが心惑わされる至高の花。

「うちはユズナミキ。

花街では舞姫なんて呼ばれとりました。

あんたに会えて嬉しいわあ」

【注目のスキル】

[千紫万紅]

不特定な敵に攻撃回数を2倍にした小威力の物理攻撃をし、確率で魅了を付与する。

既に魅了状態の敵に対しこのスキルによってダメージを与えた場合、魅了は解除されない。

ユズナミキ以外が習得した場合、魅了効果が消失し、ダメージが減少する。<遠距離武器専用>

[狐火の襲]

バトル開始時から3ターンの間、敵に攻撃した時、狐火が攻撃力に応じた必中で小威力の物理攻撃をする。

3ターンの間、敵に被ダメージ上昇状態を付与する。

攻撃対象が複数存在する場合、その内の1体が不特定に選ばれる。

既に魅了状態の敵に対しこのスキルによってダメージを与えた場合、魅了は解除されない。

「花街の頂点 ユズナミキ」は、期間限定で追加される以下の遺骸から出現します。

・稀なる遺骸：花街の頂点（特典付）

・稀なる遺骸：花街の頂点

・花街随一の舞姫と謳われた忍びの遺骸

[開催期間]

2025年10月15日（水）～2025年11月12日（水）23:59

◆特典紹介◆

「稀なる遺骸：花街の頂点（特典付）」を逆転し、「花街の頂点 ユズナミキ」が登場した場合、特典として、抽選で装備を1つ獲得できます。

※「稀なる遺骸：花街の頂点」では特典を獲得することはできません。

１.柑刺し

装備可能職業：[忍]

特性１.：魅了付与

命中時に相手を魅了状態にすることがある

特性２.：防御貫通

武器の鋭さを利用した攻撃により、防御力を一定割合無視したダメージを与える



２.華の打掛

装備可能職業：[戦] [盗] [僧] [魔] [騎] [忍] [侍] [放] [黒杖] [大魔]

特性：魅惑の香

攻撃をされた時、相手を魅了状態にすることがある

３.夢見草の花飾り

装備可能職業：[戦] [盗] [僧] [魔] [騎] [忍] [侍] [放] [黒杖] [大魔]

特性：状態異常・弱体特効

状態異常や能力低下中の相手に攻撃時、ダメージが上昇する

※特典の提供割合は、逆転の右手「注目」の「特典確率表示」をご確認ください。

※本特典は、今後追加する新たな遺骸などからも復刻して登場する場合があります。





「王国黎明祭記念キャンペーン」開催！豪華報酬が手に入る特別な支給品などを実施

このたび、『Wizardry Variants Daphne』の1周年を記念して、「王国黎明祭記念キャンペーン」を開催いたします。詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

■王国黎明祭 特別な支給品

期間中ログインすると、「祝福されし黎明の遺骸」や合計20個の「黎明の遺骸」といった特別な支給品を受け取ることができます。

[開催期間]

2025年10月15日（水）～2025年11月12日（水）23:59





■王国黎明祭記念 骨拾い出現

黎明祭期間中、王都ルクナリアに「特別ないわれを持つ遺骸」を持ったあの骨拾いが交換を持ち掛けてきます。とっておきの遺骸を持っているかもしれません。

[開催期間]

2025年10月15日（水）～2025年11月12日（水）23:59





■うたかたの甘い罠 MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、合計2個の「稀なる遺骸：花街の頂点」や、合計400個のオルグの貴石など、特別な報酬を得られる期間限定ミッションです。

[開催期間]

2025年10月15日（水）～2025年10月28日（火）23:59





■「いにしえの霊廟」更新

「いにしえの霊廟」について、以下を更新いたしました。



・祭壇に「骸呼び」を追加

・霊廟で獲得できる遺骸を追加

・霊廟入場時のメンタルダメージを緩和

・モルグスの契約を追加

・週次ミッションの追加

・世界地図にて、霊廟の通知を表示

※詳しくはゲーム内からご確認ください。





※実施期間やイベント内容は予告なく変更させていただくことがございます。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合があります。





新たなクエスト「賞金首の手配書」登場

冒険者ギルドにて、「賞金首」討伐の依頼が出されました。

「混乱に乗じて悪事を働く人間も増えている。

だから、王家が大きな問題になっている魔物や

悪党に対して、懸賞金を出すことにしたの」

依頼を達成すると、「討伐メダル」を獲得でき、宝石商の交換所「討伐メダル」で様々なアイテムと交換することができます。

詳しくはゲーム内からご確認ください。







1周年特設サイトオープン！冒険の軌跡をたどる特別コンテンツを公開

『Wizardry Variants Daphne』1周年を記念した特設サイトを公開いたしました。

これまでの冒険を振り返ることができる特別なコンテンツを多数ご用意しております。今後も様々なコンテンツを更新予定ですので、ぜひご覧ください。

▼『Wizardry Variants Daphne』1周年特設サイト

https://wizardry.info/daphne/1stanniv/





■1周年等級試験

1年間でのやり込みや知識を振り返るための試験を出題。

ユーザー同士で助け合い、鋼等級に挑戦せよ。





■冒険を遡る選択

あなたの1年間の冒険をいくつかの設問を通して回答。

あなただけの二つ名を見つけよう。





■MY MVP冒険者総選挙

あなたの冒険の軌跡に、隣であなたを支えてくれた冒険者を総選挙の形で募集。

結果は後日発表します。







ロバート・ウッドヘッド氏より1周年お祝いコメントが到着

『Wizardry』を生んだ開発者の一人であるロバート・ウッドヘッド氏より、『Wizardry Variants Daphne』の1周年を記念したお祝いのコメントをいただきました。

ダフネを初期制作段階でテストプレイした時、最初のウィズの雰囲気が完璧に捉えられていたのには圧倒された。

それから１年、新世代のウィズゲーマー達が闇へと足を踏み入れ、勝利の興奮と敗北の苦しみを味わう様子をRedditでこっそり眺めてきた。本当に嬉しかった。

―― ロバート・ウッドヘッド



When I playtested an early build of Daphne my overwhelming feeling was that it perfectly captured the flavor of the original game, and over the last year I've greatly enjoyed lurking on Reddit watching a new generation of Wizardry players venture into the darkness to taste both the thrill of victory and the agony of defeat.

――Robert Woodhead





沢城みゆきさんのサイン色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施

『Wizardry Variants Daphne』公式X（旧Twitter）にて、抽選で3名様にユズナミキ役 沢城みゆきさんの直筆サイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンポストの投稿は、2025年10月15日（水）20:00ごろを予定しております。

■参加方法

1）公式アカウント（@Wizardry_Daphne）をフォロー

2）キャンペーンポストをリポスト

■賞品・当選者数

沢城みゆきさん直筆サイン入り色紙：3名様

■キャンペーン期間

2025年10月15日（水）～10月21日（火）23:59

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。





『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。



それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。





■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.



■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント 日本語：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント English：https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 Facebookアカウント 繁體中文：https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

Wizardry(TM)は株式会社ドリコムの登録商標です。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/