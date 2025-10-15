「TOMORROW X TOGETHER CAFE」が期間限定オープン！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長：谷丈太朗)は、「TOMORROW X TOGETHER CAFE」を2025年10月30日(木)より東京にて、11月7日(金)より愛知・大阪にて、順次期間限定でオープンいたします。

■「TOMORROW X TOGETHER CAFE」公式サイトURL：https://txt-cafe.jp/

このたび、エルティーアールは、グローバルに活躍する5人組グループTOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念したスペシャルなカフェを展開してまいります。

メニューは、アルバムコンセプトの「Alight」と「Uprise」を表現した独創的なフード&デザートメニューや、メンバー別のドリンクもご用意しました。

また、カフェ限定ビジュアルを使用したオリジナルアイテムの販売や、特典なども登場します。

日本3rdアルバム『Starkissed』のコンセプトをより一層楽しめる空間で、フォトジェニックなメニューを味わいながら、キラキラ輝く素敵なひとときをお過ごしください。

＜開催概要＞

◇開催場所/期間

■東京/BOX cafe&space 東京ソラマチ店/2025年10月30日(木)～12月14日(日)

東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ タワーヤード 1F

■愛知/BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店/2025年11月7日(金)～12月14日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 1階

■大阪/BOX cafe&space KITTE OSAKA1号店/2025年11月7日(金)～12月14日(日)

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階

〇予約方法

・事前予約金：800円(税込880円)

・先着予約開始日時:2025年10月16日(木)17:00～

※ご予約は先着順です。

※チケット1枚につき別途システム手数料100円(税込110円)がかかります。

※予約には当CAFEサイトのアカウントが必要です。

〇TOMORROW X TOGETHER CAFE公式サイトURL：https://txt-cafe.jp/

特典

※画像はイメージです

■事前予約者限定CAFE利用特典

事前予約（880円(税込)/1名）をご利用いただきメニューをご注文いただいた方に

「オリジナルチケットカード（ランダム5種）」を1枚プレゼント。

予約特典

■FOOD/DESSERT注文特典

カフェでフード、またはデザートメニューをご注文された方に

ご希望するメンバーの「メッセージカード（全5種）」を1品につき1枚プレゼント。

FOOD/DESSERT注文特典

■DRINK注文特典

カフェでドリンクメニューをご注文された方に

ご希望するメンバーの「オリジナルコースター（全5種）」を1品につき1枚プレゼント。

DRINK注文特典

■物販購入特典

1回の物販会計でカフェオリジナルアイテムを税込3,300円以上ご購入いただいた方に

「オリジナルチケットカード(ランダム5種)」を1枚プレゼント。

※1会計1枚まで

物販購入特典

メニュー

※画像はイメージです

【FOOD】

●Soup Pasta -Alight- 税込1,990円

魚介のスープをかけて味わう、2種のチーズを使用したボンゴレビアンコ。

Soup Pasta -Alight-

●Beef Fried Rice -Uprise- 税込1,990円

ブラックペッパーを効かせた牛肉と卵、彩り野菜をトッピングした、バター風味のフライドライス。

Beef Fried Rice -Uprise-

【DESSERT】

●Panna Cotta -Alight- 税込1,990円

爽やかなヨーグルトアイスとフルーツを添えた

パンナコッタ。

※下皿にドライアイスを使用しております。

Panna Cotta -Alight-

●Plate Parfait -Uprise- 税込1,990円

チョコブラウニーに、オレンジとフランボワーズのシャーベット、マンゴーを組み合わせたプレートパフェ。

※トッピングに飴細工を使用しております。

Plate Parfait -Uprise-

【DRINK】

●【SOOBIN】Black Lemon Soda 税込990円

竹炭を加えた、すっきりとしたレモンソーダ。

【SOOBIN】Black Lemon Soda

●【YEONJUN】Black Cassis Tea 税込990円

竹炭を使用した、カシス風味のアイスティー。

【YEONJUN】Black Cassis Tea

●【BEOMGYU】Muscat Lemon Soda 税込990円

マスカット風味のさっぱりとしたレモンソーダ。

【BEOMGYU】Muscat Lemon Soda

●【TAEHYUN】Matcha Lemonade 税込990円

抹茶を加えて味わうレモネード。

【TAEHYUN】Matcha Lemonade

●【HUENINGKAI】Non-Alcohol Mojito 税込990円

グリーンアップル風味の爽やかなノンアルコールモヒート。

※アルコールは含まれておりません。

【HUENINGKAI】Non-Alcohol Mojito

＜SIDE DRINK＞

・Coffee(Ice/Hot)

・Tea(Ice/Hot)

・Cola

・Ginger Ale

・Orange

税込各790円

※ワンオーダー対象外となります。

※ドリンク注文特典配布対象です。

オリジナルアイテム

※画像はイメージです

●缶バッジ（ランダム5種） 税込715円

缶バッジ（ランダム5種）

●A4クリアファイル（ランダム6種） 税込605円

A4クリアファイル（ランダム6種）

●ラメ入りアクリルキーホルダー（ランダム5種） 税込935円

ラメ入りアクリルキーホルダー（ランダム5種）

●アクリルスタンド（全5種） 税込1,375円

アクリルスタンド（全5種）

●ポストカード2枚セット（全5種） 税込935円

ポストカード2枚セット（全5種）

●缶バッジケース 税込1,485円

缶バッジケース

●クリアポーチ 税込1,430円

クリアポーチ

●マグカップ 税込2,530円

マグカップ

【コピーライト表記】

(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

TOMORROW X TOGETHER PROFILE

TOMORROW X TOGETHERはHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。

デビュー前から大きな注目を集め、2019年3月にリリースされたデビューアルバム『The Dream Chapter : STAR』は、世界44の国と地域でiTunes TOP ALBUMチャート1位を獲得。この年の韓国各種授賞式では新人賞10冠に輝いた。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年7月発売の4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』まで12作連続で1位を記録(2025年8月4日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。また2024年7月発売の日本4th Single『誓い (CHIKAI)』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定(2024年9月度)でトリプル・プラチナ認定を獲得。昨年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。

音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、2024年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。2025年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中だ。

2025年10月22日には約2年ぶりの日本フルアルバム、『Starkissed』をリリース予定。過去最多となる3曲の日本オリジナル新曲を含む全12曲が収録される。