唯一無二の美、百花繚乱　田中みな実　花咲き誇る3パターン表紙と多幸感&艶メイクをお届け!!

多幸感の白or艶やかな赤、どちらがお好き？

株式会社小学館『美的』12月号 通常版『美的』12月号 透明感育成！ 韓国コスメ１.版『美的』12月号 ハリツヤ育成！ 韓国コスメ２.版

誰もが認める唯一無二のビューティアイコン・田中みな実さんが、『美的』12月号（10月22日発売）で花咲き誇る3パターンの表紙を飾ります！

清らかな透明感が満ち溢れる白、艶やかに心を惑わせる赤の花に身を包まれ、多彩な表情やポージングを披露してくれた田中さん。凛とした眼差し&みずみずしい美肌に目を奪われる圧巻の表紙に仕上がりました。人気メイクアップアーティスト・中野明海さんが花の色に合わせて手がけた、「白＝多幸感メイク」「赤＝艶やかメイク」にも注目してご覧ください。

「白い花々にグリーンをあしらったブーケが好き。清々しいほどの清潔さで安心させてくれるあなたが好き」と、“白い花”について綴ってくれた田中さん。では、田中さんにとって“赤い花”はどんな存在？ 繊細で可憐、そしてセンシュアルな輝きを放つカットの数々と合わせて、ぜひ誌面でチェックを。

4年以上にわたる連載から人気回をプレイバック！

ヒマワリ、夕顔、ガーベラ・・・。2021年9月号のスタート以来、毎回多彩な花をテーマにお届けしてきた人気連載『花が言うには。』。田中さんが綴るストーリーと、旬と意外性で彩られたヘア&メイクで美的読者から圧倒的な支持を集めてきました。

今回は、これまでの連載で特に人気だった回や田中さんのお気に入りの回をプレイバック。掲載時を振り返る田中さんのコメントと共に、鮮やかなビジュアルの数々をご堪能いただけます！

桜／2022年5月号掲載。花言葉は「優美な女性」。撮影日は雪が降っていて、スタジオに本物の桜の花を用意して撮影しました。「写真も文章も幻想的な世界観を描いていて、リアルとファンタジーの間を行き交うような感じがあり、この連載の面白さかなって思います」（田中さん）

毎回超人気の韓国コスメ版も！ 豪華付録をチェック♪

ツユクサ／2025年7月号掲載。花言葉は「敬われない愛」。芯の強さが浮かぶ清涼なパンツルックが新鮮！ 掲載時に田中さんが綴った“ツユクサに代わってお仕置きよ”というワードも話題に。「爽やかな水色のコーディネートに合う、清涼感のあるミステリアスなムードのメイクが印象的でした」（田中さん）

田中さんが表紙を飾る『美的』12月号は、「通常版」「透明感育成！ 韓国コスメ１.版」「ハリツヤ育成！ 韓国コスメ２.版」の3バージョンで発売します。「通常版」にはONE BY KOSE の美容液やシュウ ウエムラのファンデーション&クレンジング オイルが付いてくるほか、韓国コスメの2バージョンには、現品サイズの人気韓国コスメが盛りだくさん！ それぞれ完売必至の超豪華なラインナップでお届けしますので、お買い逃しにお気をつけください。『美的』12月号は10月22日（水）発売♪

☆付録詳細

■「通常版」

【特別付録１.】

ONE BY KOSE ザ リンクレス W [医薬部外品] 約10日分 NEW

キュレル キュレル 潤浸保湿 モイストリペアシートマスク ［医薬部外品］ 1枚

乳液ケアメイク落とし ［医薬部外品］ 16ml

フェイスクリーム ［医薬部外品］ 4g

リップケア クリーム 美発色ベージュ、美発色レッド、美発色ピンク 各1回分

【特別付録２.】

シュウ ウエムラ アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション 574 1包

アルティム 8 ∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル n 15ml

【貼り込み付録】

ニベア花王 アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム 1包

■「透明感育成！ 韓国コスメ１.版」

【特別付録】

dasique デイジーク メルティングキャンディバーム #02／#08／#09／#10／さくらんぼ 1本 現品サイズ ※5色のうち1色がランダムに入っています。色は選べません。交換もできませんのでご了承ください。

メディキューブ PD X PO セラム/2000 30ml 現品サイズ

MEDIHEAL Mediheal Rose PDRN Essential Mask Healthy Glow 1枚 NEW

Madecassoside Essential Mask Blemish Repair 1枚

SKIN&LAB スキンアンドラブ SL美容液トナー 15ml

■「ハリツヤ育成！ 韓国コスメ２.版」

【特別付録】

AMUSE アミューズ べべティント 02／05／限定 バニラローズ

※3色のうち1色がランダムに入っています。色は選べません。交換もできませんのでご了承ください。

UNOVE アノブディープダメージトリートメントEX 40g 現品サイズ

ネイチャーリパブリック ブラックPDRN デイリーシートマスク 7枚入 現品サイズ NEW

Joliyen. レベルアップベース 01ブルー／02オレンジ 各1包

⚫『美的』12月号 通常版

発売日:10月22日（水）

価格:980円（税込）

発行:小学館

⚫『美的』12月号 透明感育成！ 韓国コスメ１.版

発売日:10月22日（水）

価格:1,100円（税込）

発行:小学館

⚫『美的』12月号 ハリツヤ育成！ 韓国コスメ２.版

発売日:10月22日（水）

価格:1,060円（税込）

発行:小学館

