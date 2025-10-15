TOOLの「オールインワンセラム」が2025年度グッドデザイン賞受賞！デザインと機能性を兼ね備えた新時代のメンズスキンケア！

株式会社クローバー

メンズスキンケアブランド「TOOL（ツール）」（販売元：株式会社クローバー（本社：東京都新宿区））の「オールインワンセラム」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。受賞に伴い、11月1日から5日まで開催されるグッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」に出展、更に10月15日～12月3日の期間に「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店」のポップアップストアにて販売いたします。

TOOL オールインワンセラム受賞アイテム概要

商品名：TOOL オールインワンセラム

容量：100ml（約1ヵ月～1.5ヵ月分）

香り：無香料

価格：2,640円（税込）

化粧水、乳液、美容液、クリーム、アフターシェーブローションの効果を1本に凝縮。3種のセラミド(※1)と14種のNMF(アミノ酸)(※2)を配合し、独自の浸透技術を採用しているので、従来の技術では浸透しにくかった「水溶性成分」を効率的に角層と親和させる事で、経皮吸収(※3)の向上が期待できます。

また、皮脂を吸着する成分「シリカ」を配合したオイルケア処方により、皮脂によるテカリを抑え、さっぱりとした使用感を実現。

詳細を見る :https://tool-mens.com/shop/products/a06806_T

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

本製品はパウチをボトルに挿入する独自のリフィル方式を採用しており、適切なボトル形状により、着脱時の操作性は良好である。特にエアレス方式はパウチを気持ちよく廃棄できるため、次のパウチ購入の動機付けにも効果が期待できる。リフィル可能なスキンケアアイテムの容器が類似化するなかで、容器の形状と使用体験のトータルデザインが優れた本製品を高く評価した。

詳細を見る :https://www.g-mark.org/gallery/winners/30003?years=2025

「TOOL オールインワンセラム」デザインのポイント

・「スキンケアを単なる美容ケアではなく、男性の日常生活や自己表現の一部として位置づけたい」というブランドフィロソフィを表現

・「効果」「使い心地」「デザイン」の3つで男性を意識した仕様とする事で、女性用とは差別化された商品としている

・キャンプギアやガジェットを参考に男性よりのデザインを意識

・プラスチックの排出量削減に向けて、環境に配慮した詰め替え方式を採用

・ボトルにはライメックス素材を使用し、プラスチックの排出量削減に貢献

TOOL オールインワンセラムは、「スキンケアを特別なことではなく、男性にとって日常の“道具”のひとつとして身近に感じてもらいたい」という思いから誕生しました。

忙しい日々の中でも、必要なケアをシンプルかつスマートに行えるよう、1本でサポートするオールインワン処方を採用しました。

さらにTOOLは、プロダクトを通じて環境への配慮にも積極的に取り組んでいます。

容器には、石灰石を主原料とした新素材「LIMEX（ライメックス）」を使用することで、プラスチック使用量の削減を実現。詰め替え対応のリフィル方式を採用することで、継続使用による資源消費の軽減にも貢献しています。スキンケアアイテムでありながら、地球環境に配慮した新しい選択肢を提案することが、TOOLのもうひとつの使命です。

ポップアップストアでの販売・受賞展での展示を実施

「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 」丸の内店・オンラインストアにて販売

グッドデザイン賞を主催する公益財団法人日本デザイン振興会公認の専門店「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 」の期間限定催事「デザインのいまを手に入れよう ～2025年最新グッドデザイン賞受賞特集～」にて販売します。

販売期間／2025年10月15日（水）～12月3日（水）

販売場所／KITTE 丸の内3階・オンラインストア

運営／野原グループ株式会社

詳細を見る :https://gds.tokyo/

グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」

グッドデザイン賞受賞作品として、受賞展での展示を実施します。

[会期]

2025年11月1日（土）～11月5日（水）

[開催日時]

11月1日 13:00 ～ 19:00

11月2日～ 4日 11:00 ～ 19:00

11月5日 11:00 ～ 18:00

※入場は閉場時間の30 分前まで

[会場]

東京ミッドタウン内各所（東京・六本木）

PHYLOSOPHY

私たちは、スキンケアを単なる美容ケアではなく、男性の日常生活や自己表現の一部として位置づけたいと考えています。

男性の肌悩みに真正面から向き合い、機能的でデザイン性に優れた製品を提供することで、スキンケアを手軽かつスタイリッシュに楽しんでもらいたい。

私たちが目指す未来は、スキンケアを気負わずに、ファッションや趣味と同じ感覚で楽しむ男性たちが、年齢やライフスタイルに関係なく増えること。

男性がスキンケアを「身だしなみ」や「スタイル」の延長として自然に取り入れ、より自分らしい毎日を送るサポートをしていきます。

詳細を見る :https://tool-mens.com/shop/pages/concept

※1：（3種のセラミド）セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

※2：（14種の天然保湿因子）PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン

※3： 角層まで

TOOL

公式サイト： https://tool-mens.com/

楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/tool-mens/

Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1XKJDM3?th=1

Instagram： https://www.instagram.com/toolmens.official/

Facebook ： https://www.facebook.com/toolmens.skincare/

X ： https://x.com/TOOLMENS

YouTube ： https://www.youtube.com/@TOOL711

LINE ： https://page.line.me/152ukueq?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/152ukueq?oat_content=url&openQrModal=true)

会社概要

社名：株式会社クローバー

所在地：東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34 KSKビル3F

設立：2002年11月

HP： https://968inc.com/