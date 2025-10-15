『東京いきもの調査団 2025秋編』スタート

東京都

市民参加によるデジタル版野生生物目録「東京いきもの台帳」作成の取組を開始してから３年目となる今秋も、スマートフォンでいきものの写真を投稿してもらう、誰もが気軽に参加できる調査イベントを実施します。あわせて、多摩丘陵や狭山丘陵の自然をテーマに、現地でのいきもの探しイベント（課外活動）も実施いたします。

過ごしやすくなってきたこの時期に、「東京いきもの調査団」の一員として、東京の丘陵地や様々な場所へ、いきもの探しに出かけてみましょう。

１ 調査期間 ：2025年10月15日（水）（正午スタート）～12月15日（月）

２ 対象者 ：どなたでも参加できます

３ 参加方法 ：各自のスマートフォン上で「Biome」アプリから参加

４ プレゼント：条件を達成された方を対象に抽選で景品をプレゼントします

５ 秋クエスト：初級編から、中上級者向けまで、17種のクエストを用意

６ 課外活動 ：東京の丘陵地で秋のいきもの探しに参加しよう！

☆多摩丘陵と狭山丘陵の「自然共生サイト」※１に登録されている緑地や里山林で、

スマホア プリを活用したいきもの調査イベントを実施いたします。

昆虫や植物に詳しい講師による楽しいいきもの解説等も充実！（参加費無料）

※１ 民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域

URL:https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

＜多摩丘陵編＞

日時：11月３日（月・祝日）

９時半から14時（予定）

場所：多摩ニュータウン内の松が谷周辺

の緑道や緑地【八王子市、多摩市】

協力：（特非）NPOフュージョン長池

（株）グリーン・ワイズ

募集開始：10月18日（土）正午

＜狭山丘陵編＞

日時：11月24日（月・休日）

９時半から12時（予定）

場所：トトロの森40・47号地（狭山丘陵の東京都側にあるトラスト取得※2した雑木林）【東大和市】

協力：（公財）トトロのふるさと基金

募集開始：11月1日（土）正午

※２ 貴重な自然を守るために、市民や企業等から寄付を募り取得すること

【参考】「東京いきもの調査団」と「東京いきもの台帳」について

東京都では野生生物目録作成プロジェクトとして、2023年度に「東京いきもの調査団」を立ち上げました。（株）バイオームが提供するスマホアプリを活用した市民参加型調査の成果や、専門家による調査や既存の文献・標本データ等を収集・蓄積し、デジタル版野生生物目録「東京いきもの台帳」の作成を進めています。

詳しい情報や、東京いきもの調査団への参加方法、東京いきもの調査団2024や2025夏編の結果は以下ホームページにて公開しております。

URL：https://www.ikimono.metro.tokyo.lg.jp/

【参考】株式会社バイオームについて

所在地 ：京都府京都市下京区中堂寺南町134番ASTEMビル8階

代表者 ：代表取締役 藤木 庄五郎、 設立：2017年5月31日

事業内容 ：生物情報アプリ開発・運営、生物情報システムの提供

※東京都は2023年7月、株式会社バイオームと「DXを活用した都民参加型生きもの情報収集蓄積に関する基本協定」を締結しています。

URL：https://biome.co.jp