『パンのフェス多摩南大沢』会場限定パン発表！ テーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」
パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。
『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』
『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、
これまで160万人のお客さまにご来場いただいている“日本最大級”のパンの祭典です。[坂田1]
本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。多摩南大沢開催では初出店となる話題のパン屋さんや『パンのフェスアワード』受賞店、毎回大行列のお店など『パンのフェス』でも指折りの人気店がやってきます！
今回のイベントでは、会場限定で販売する、ここでしか味わえない「限定パン」が登場！
限定パンのテーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」
今秋、三井アウトレットパーク 多摩南大沢は25周年！
節目の年を記念して、「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」をテーマに、家族や友人と“おいしさ”と“しあわせ”をシェアできる限定パンが登場します。
25年分のありがとうを込めて、笑顔でご賞味ください。
＜限定パン参加店＞
・コックテイルハンバーガーズ「サーモンアボカドパン」
・サンドイッチのお店Merci「メルチーマロン」
・東京べーぐる べーぐり「ニコニコべーぐる」
・ブーランジェリー アツシ「かぼちゃニコニコくりーむぱん」
・本郷ベーカリー「究極のガーリックトースト ～プロヴァンス風～」
・八ケ岳ブレッド コーナーポケット「コーナーポケットのニコパン」
・Lycka「ジャスミンとシトラスのフラワースコーン」
・ANDE＜アンデ＞「ハーフ＆ハーフデニッシュ チョコ・バナナ」
・パンプラス「シェアするミニクロワッサン」
【出店店舗：1日・2日・3日】 ※下線は多摩南大沢初出店
・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）
・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）
・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）
・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）
・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）
・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）
・HITOKAMI（東京・南青山）
・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）
・BOUL'ANGE(東京・渋谷)
・本郷ベーカリー（東京・本郷）
・かながわカレーパンマーケット（神奈川・横浜）
・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）
・Lycka（愛知・刈谷）
・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）
・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）
・パンプラス（長崎・壱岐）
※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。
25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。出店店舗の続報やイベント詳細は、今後公式サイトやSNSで順次発表してまいります。どうぞご期待ください。
『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要
■名称 『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』
■開催日 2025年11月1日（土）～3日（月・祝）
■時間 11時～17時
■会場 南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場
（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）
■入場料 無料
■主催 三井不動産商業マネジメント株式会社
パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）
◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは
レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。
公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/(http://pannofes.jp/minamioosawa2025/)
公式X： https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)
公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)