『パンのフェス多摩南大沢』会場限定パン発表！ テーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、

これまで160万人のお客さまにご来場いただいている"日本最大級"のパンの祭典です。

本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。多摩南大沢開催では初出店となる話題のパン屋さんや『パンのフェスアワード』受賞店、毎回大行列のお店など『パンのフェス』でも指折りの人気店がやってきます！

今回のイベントでは、会場限定で販売する、ここでしか味わえない「限定パン」が登場！

限定パンのテーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」

今秋、三井アウトレットパーク 多摩南大沢は25周年！

節目の年を記念して、「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」をテーマに、家族や友人と“おいしさ”と“しあわせ”をシェアできる限定パンが登場します。

25年分のありがとうを込めて、笑顔でご賞味ください。

＜限定パン参加店＞

・コックテイルハンバーガーズ「サーモンアボカドパン」

・サンドイッチのお店Merci「メルチーマロン」

・東京べーぐる べーぐり「ニコニコべーぐる」

・ブーランジェリー アツシ「かぼちゃニコニコくりーむぱん」

・本郷ベーカリー「究極のガーリックトースト ～プロヴァンス風～」

・八ケ岳ブレッド コーナーポケット「コーナーポケットのニコパン」

・Lycka「ジャスミンとシトラスのフラワースコーン」

・ANDE＜アンデ＞「ハーフ＆ハーフデニッシュ チョコ・バナナ」

・パンプラス「シェアするミニクロワッサン」

【出店店舗：1日・2日・3日】 ※下線は多摩南大沢初出店

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）

・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）

・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）

・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・HITOKAMI（東京・南青山）

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・BOUL'ANGE(東京・渋谷)

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・かながわカレーパンマーケット（神奈川・横浜）

・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）

・Lycka（愛知・刈谷）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。出店店舗の続報やイベント詳細は、今後公式サイトやSNSで順次発表してまいります。どうぞご期待ください。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要

■名称 『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

■開催日 2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

■時間 11時～17時

■会場 南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料 無料

■主催 三井不動産商業マネジメント株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/(http://pannofes.jp/minamioosawa2025/)

公式X： https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)