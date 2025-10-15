『パンのフェス多摩南大沢』会場限定パン発表！ テーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。




『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、


これまで160万人のお客さまにご来場いただいている“日本最大級”のパンの祭典です。[坂田1]


本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。多摩南大沢開催では初出店となる話題のパン屋さんや『パンのフェスアワード』受賞店、毎回大行列のお店など『パンのフェス』でも指折りの人気店がやってきます！



今回のイベントでは、会場限定で販売する、ここでしか味わえない「限定パン」が登場！




限定パンのテーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」


今秋、三井アウトレットパーク 多摩南大沢は25周年！
節目の年を記念して、「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」をテーマに、家族や友人と“おいしさ”と“しあわせ”をシェアできる限定パンが登場します。


25年分のありがとうを込めて、笑顔でご賞味ください。



＜限定パン参加店＞


・コックテイルハンバーガーズ「サーモンアボカドパン」


・サンドイッチのお店Merci「メルチーマロン」


・東京べーぐる　べーぐり「ニコニコべーぐる」


・ブーランジェリー アツシ「かぼちゃニコニコくりーむぱん」


・本郷ベーカリー「究極のガーリックトースト　～プロヴァンス風～」


・八ケ岳ブレッド コーナーポケット「コーナーポケットのニコパン」


・Lycka「ジャスミンとシトラスのフラワースコーン」


・ANDE＜アンデ＞「ハーフ＆ハーフデニッシュ　チョコ・バナナ」


・パンプラス「シェアするミニクロワッサン」



【出店店舗：1日・2日・3日】　※下線は多摩南大沢初出店


・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）　


・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）


・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）


・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）


・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）


・東京べーぐる　べーぐり（東京・西葛西）


・HITOKAMI（東京・南青山）


・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）


・BOUL'ANGE(東京・渋谷)


・本郷ベーカリー（東京・本郷）


・かながわカレーパンマーケット（神奈川・横浜）


・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）


・Lycka（愛知・刈谷）


・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）


・タルタル卵サンド専門店　黄白舎（山口・山口）


・パンプラス（長崎・壱岐）


※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。



25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。出店店舗の続報やイベント詳細は、今後公式サイトやSNSで順次発表してまいります。どうぞご期待ください。



『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要


■名称　　　『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』


■開催日　　2025年11月1日（土）～3日（月・祝）


■時間　　　11時～17時


■会場　　　南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場


　　　　　　（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）


■入場料　　無料


■主催　　　三井不動産商業マネジメント株式会社


　　　　　　パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）



◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは


レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。


公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/(http://pannofes.jp/minamioosawa2025/)


公式X： https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)


公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)