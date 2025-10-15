最大45％OFF！RORRY「CB02」期間限定セール開催 ― 一体型＆分離式デザインで「プラグ付き充電器＋モバイルバッテリー」を両立！
「カフェでスマホの充電が切れた」「Apple Watchのバッテリーが朝までもたない」──
そんな日常の小さな不便を解決するのが、RORRYの人気モデル「CB02(https://amzn.to/4nS20cw)」。
ACプラグとモバイルバッテリーがひとつになった一体型＆分離式デザインで、
コンセントからの直接充電も、持ち歩きながらのバッテリー利用もこれ一台でOK。
旅行、出張、通勤、カフェ作業など、あらゆるシーンで「ちょうどいい便利さ」を実現します。
現在、Amazon限定で最大45％OFFのセールを開催中。
通常価格6,999円が4,749円、さらにクーポンコード「RORRYCB2(https://amzn.to/4nS20cw)」の併用で3,799円（税込）に！
この機会をお見逃しなく。
■ユーザーの共感ポイント
●1. 「ケーブル忘れた！」がなくなる
本体にUSB-Cケーブルを内蔵。
ケーブルを探す手間も、持ち歩く必要もありません。
出張や旅行の荷物もスッキリ。
●2. 家でも外でも使える「2in1構造」
プラグを差せば壁挿し充電器として使用可能。
外出時は5200mAhモバイルバッテリーとしてスマホをサッと充電。
「コンセントがあってもなくても安心」という声が多数寄せられています。
●3. Apple Watchも同時に充電OK
背面にはApple Watch対応の磁気充電モジュールを搭載。
iPhoneとWatchを同時に充電でき、就寝前の“充電場所探し”からも解放されます。
●4. コンパクトで軽い、持ち歩きやすい
折りたたみ式プラグを採用し、ポケットにも入る手のひらサイズ。
「カバンの中でかさばらない」「持ち運びがラク」と好評です。
■キャンペーン情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/92_1_632a31dcda08ae1544dfbe4781d982f2.jpg?v=202510151156 ]
クーポンコード：RORRYCB2(https://amzn.to/4nS20cw)
購入ページ：https://amzn.to/4nS20cw
■まとめ
コンセントもケーブルも持ち歩かず、
「差して」「持って」「置いて」これ一台。
RORRYの人気モデル「CB02(https://amzn.to/4nS20cw)」は、
プラグ付き急速充電器＋5200mAhモバイルバッテリーを両立した便利なハイブリッドタイプ。
iPhone・Apple Watchユーザーから特に支持を集めています。
Amazon限定セールでは、最大45％OFF（3,799円）で販売中！
販売期間：10月15日17:00～10月24日23:59
今すぐAmazonでチェック：https://amzn.to/4nS20cw
