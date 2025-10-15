最大45％OFF！RORRY「CB02」期間限定セール開催 ― 一体型＆分離式デザインで「プラグ付き充電器＋モバイルバッテリー」を両立！

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

「カフェでスマホの充電が切れた」「Apple Watchのバッテリーが朝までもたない」──

そんな日常の小さな不便を解決するのが、RORRYの人気モデル「CB02(https://amzn.to/4nS20cw)」。

ACプラグとモバイルバッテリーがひとつになった一体型＆分離式デザインで、

コンセントからの直接充電も、持ち歩きながらのバッテリー利用もこれ一台でOK。

旅行、出張、通勤、カフェ作業など、あらゆるシーンで「ちょうどいい便利さ」を実現します。

現在、Amazon限定で最大45％OFFのセールを開催中。

通常価格6,999円が4,749円、さらにクーポンコード「RORRYCB2(https://amzn.to/4nS20cw)」の併用で3,799円（税込）に！

この機会をお見逃しなく。

■ユーザーの共感ポイント

●1. 「ケーブル忘れた！」がなくなる

本体にUSB-Cケーブルを内蔵。

ケーブルを探す手間も、持ち歩く必要もありません。

出張や旅行の荷物もスッキリ。

●2. 家でも外でも使える「2in1構造」

プラグを差せば壁挿し充電器として使用可能。

外出時は5200mAhモバイルバッテリーとしてスマホをサッと充電。

「コンセントがあってもなくても安心」という声が多数寄せられています。

●3. Apple Watchも同時に充電OK

背面にはApple Watch対応の磁気充電モジュールを搭載。

iPhoneとWatchを同時に充電でき、就寝前の“充電場所探し”からも解放されます。

●4. コンパクトで軽い、持ち歩きやすい

折りたたみ式プラグを採用し、ポケットにも入る手のひらサイズ。

「カバンの中でかさばらない」「持ち運びがラク」と好評です。

■キャンペーン情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/92_1_632a31dcda08ae1544dfbe4781d982f2.jpg?v=202510151156 ]

クーポンコード：RORRYCB2(https://amzn.to/4nS20cw)

購入ページ：https://amzn.to/4nS20cw

■まとめ

コンセントもケーブルも持ち歩かず、

「差して」「持って」「置いて」これ一台。

RORRYの人気モデル「CB02(https://amzn.to/4nS20cw)」は、

プラグ付き急速充電器＋5200mAhモバイルバッテリーを両立した便利なハイブリッドタイプ。

iPhone・Apple Watchユーザーから特に支持を集めています。

Amazon限定セールでは、最大45％OFF（3,799円）で販売中！

販売期間：10月15日17:00～10月24日23:59

今すぐAmazonでチェック：https://amzn.to/4nS20cw

