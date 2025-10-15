株式会社QUICK

株式会社QUICKと株式会社ペイロールが共同で開発した新しい賃金指標「QPI（QUICKペイロール賃金インデックス）」の2025年9月確報値が公表されました。

賃上げは続いているものの、その上昇率は物価の上昇に追いついていないことが明らかになりました。

所定内給与は、物価上昇が落ち着いたこともあり、それを上回る上昇率を記録しました。継続的な賃上げが定着しつつあることが見えてきます。可処分所得は、改善傾向が続くものの未だ物価上昇率を下回っており、家計が負担を感じる状況は続きます。

※詳細はQPI月次レポート2025年９月版をご参照ください。

https://corporate.quick.co.jp/wp-content/uploads/qpi_monthlyreport_202509.pdf

数値は四捨五入済みのため、前月からの差が記載されている数値の差と一致しない場合があります。

2025年10月度データの速報値の公開は2025年11月12日（水）、確報値の公開は2025年11月17日（月）を予定しています。

