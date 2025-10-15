【リーガロイヤルホテル東京】成功と勝利を呼び込むと言われている午年の2026年 今年も“うま”くいく一年となりますように「あけましておめでと午（ウマ）ケーキ」
株式会社ロイヤルホテル
「あけましておめでと午（ウマ）ケーキ」イメージ
商品概要
リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区 総支配人 相坂 博）は、テイクアウトショップ「メリッサ」にて2026年1月1日（木・元日）～6日（火）の期間中、干支スイーツ「あけましておめでと午（ウマ）ケーキ」を販売いたします。
干支スイーツは、その年の干支をモチーフに作る遊び心溢れるケーキで、2010年から販売を続けており、数年間のお休みを経て2024年から復活いたしました。
2026年の干支は午年。コーヒーシロップを染み込ませたしっとりとした生地に、クリームとショコラを重ねたクラシックなケーキ。クレーム・ショコラで仕上げたウマと、オレンジムースの人参をデコレーションしました。
遊び心溢れるキュートな見た目ながらも本格的な味わいのケーキで、一年のはじまりをお祝いしてみてはいかがでしょうか。皆様にとって2026年が「午（うま）くいく」年となりますようひとつひとつ心を込めてお作りします。
◇販売店舗：
「メリッサ」（営業時間11:00～19:00）
◇販売期間
2026年1月1日（木・元日）～6日（火）
※1日10台限定。ご予約は3日前まで。早期のご予約をおすすめいたします。
◇商品名
「あけましておめでと午（ウマ）ケーキ」 ※アルコール成分を含みます
◇価格
2,600円
◇大きさ
縦約9cm×横約11cm×高さ約3.5cm（デコレーションは含まず）
※写真はイメージです。
※上記料金は税金を含みます。
※内容は食材の入荷状況等により変更する場合がございます。
※記載内容の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
お客様からのお問い合わせ先
リーガロイヤルホテル東京「メリッサ」 TEL.03-5285-1121（代表）