創業77年の老舗「すし丸」がお食い初め（百日祝い）プランを開始

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市で創業77年を迎える老舗寿司店「すし丸」はこの度、赤ちゃんの健やかな成長を願う伝統行事「お食い初め（百日祝い）」を祝うための特別プランの提供を開始いたしました。

「お食い初め」は「一生、食べ物に困らないように」という願いを込めて、生後百日または百二十日頃に初めて母乳以外の食べ物を用意し、食べさせるまねをする日本の伝統的な儀式です。

すし丸では、この一生に一度の大切なお祝いをご家族の皆様が安心して心に残る時間としてお過ごしいただけるよう、特別なお膳をご用意します。

【すし丸のお食い初めプラン（料金例）】

お子様お食い初め膳: 3,000円（税込）

お食い初め会席膳 松（10品）: 10,000円（税込）

お食い初め会席膳 竹（9品）: 8,000円（税込）

お食い初め会席膳 梅（8品）: 5,000円（税込）

瀬戸内の魚介を中心にした懐石料理をご家族皆様でお楽しみいただけるよう、熟練の職人が素材を厳選し、心を込めてお作りします。格式高い落ち着いた雰囲気の店内はご家族でのお食事や、大切な記念日のお祝いに最適です。

ご予約は、専用サイトもしくはお電話にて承っております。日本の美しい伝統儀式である「お食い初め」を、老舗ならではの味とおもてなしで、ぜひご利用ください。

【ご予約・お問い合わせ先】

すし丸本店

愛媛県松山市二番町2丁目3-2

TEL 089-941-0447

フリーダイヤル 0120-41-0447

ご予約は下記サイト内の予約フォームより

URL: http://www.sushimaru.co.jp/okuizome/