マラソン大会で国内初！金沢城の夜空を彩る「金沢マラソン2025 応援ドローンショー」を10月25日(土)に開催

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発する株式会社ドローンショー・ジャパン（本社：石川県金沢市、代表取締役：山本雄貴）は、金沢マラソン組織委員会の後援のもと金沢マラソン2025前夜となる2025年10月25日(土)に「金沢マラソン2025 応援ドローンショー」を開催いたします。マラソン大会に連動したドローンショーの開催は国内初※ の試みとなります。

※ 2025年10月ドローンショー・ジャパン調べ

開催の背景

2025年10月25日(土)開催「金沢マラソン2025 応援ドローンショー」／観覧エリア：金沢城公園 三の丸北園地ランナー、石川県にエールを。

金沢マラソン2025の前夜、歴史ある金沢城の夜空を舞台に、挑戦するランナーたちへエールを送るとともに、石川県の未来へ向けた希望と元気を光に込めて届けるドローンショーです。

ドローンが織りなす百万石の光の軌跡が、走る人々と石川を愛するすべての人々の想いをひとつに結び、夜空に新しい感動を描き出します。

「金沢マラソン2025 応援ドローンショー」 イメージ金沢マラソン

2015年から開催する金沢の魅力を満喫できるマラソン大会。

フルマラソンの定員は15,000人で、2025年大会は10月26日(日)に開催する。

https://www.kanazawa-marathon.jp/

開催概要

- イベント名金沢マラソン2025 応援ドローンショー- 開催日時2025年10月25日(土)19:00～ ※約15分間- 観覧エリア金沢城公園 三の丸北園地（石川県金沢市丸の内1）https://maps.app.goo.gl/1KnEsqGusCLNHB2K9- 観覧料金無料- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 後援金沢マラソン組織委員会- 企画協力北國新聞社- 特設サイトhttps://droneshow.co.jp/kanazawa-marathon-ds_2025/

【注意事項】雨天・強風等により、実施時間の変更または中止になる可能性があります。予めご了承ください。

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp