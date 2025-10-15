横浜の観光・MICE・文化を結ぶ新たなハブとなる「横浜DMC公式ウェブサイト」を公開。 ～市内観光・MICE・文化事業をワンストップで推進、地域連携の新拠点に～
プレスリリース
報道関係者各位
2025年10月吉日
YDMS株式会社（横浜DMC）
横浜の観光・MICE・文化を結ぶ新たなハブ
「横浜DMC公式ウェブサイト」を公開
～市内観光・MICE・文化事業をワンストップで推進、地域連携の新拠点に～
横浜の観光マーケティングとMICE誘致、地域文化の再生を担うYDMS株式会社（横浜DMC。所在地：横浜市中区、代表取締役：山村哲郎）は、横浜の観光・文化・ビジネス情報を一元的に発信する公式ウェブサイトを公開しました。本サイトでは、横浜の魅力ある観光資源や地域企業との共創事例、そしてDMCとしてのプロジェクト実績を紹介し、地域・企業・行政・来訪者をつなぐプラットフォームとして機能します。
１．横浜DMC公式サイトの概要
＜横浜DMC公式ウェブサイト＞
https://yokohamadmc.com
公開日：2025年10月
運営主体：YDMS株式会社（Yokohama Destination Management Company）
対応言語：日本語／英語
２．主なコンテンツ
＜サービス内容の紹介＞
横浜の観光・MICEサポート
学会・企業イベント・インセンティブ旅行の企画支援、現地オペレーション、レセプション・アクティビティ手配など、横浜を舞台とした多様なMICEニーズに対応。その他、募集中のツアー情報の掲載など。
＜実績紹介＞
各種MICE関連イベント、観光庁採択事業や市・県の連携事業の実績を順次掲載。観光関係者・報道関係者への情報提供を強化。「飲食関連」「横浜芸者関連」「クルーズ関連」など、ジャンルごとに豊富な画像と共に実績を紹介。
＜文化・観光プロジェクト紹介＞
「横浜シルクルネッサンス」「横浜芸者プロジェクト」「はまポン」など、地域文化を観光資源として再構築する横浜DMC独自の取り組みを掲載。
３．代表コメント
「横浜の観光・文化・歴史・ビジネスを結ぶ“横浜のDMC”として、市民・企業・行政・来訪者の架け橋となることを目指します。今後もウェブなどを通じて新たな連携と創造を生み出していきます。」― YDMS株式会社 代表取締役 山村 哲郎
４．今後の展開
MICE事業の強化、クルーズマーケットに向けたローカルサービスの確立、GREEN×EXPO2027に向けた各種取り組みにより地域経済への波及効果を高め、横浜の持続可能な観光都市モデルの確立を目指します。
本件に関するお問い合わせ先
YDMS株式会社（横浜DMC）
〒231-0014
横浜市中区常盤町1-2-1 サンネット関内ビル4階B
TEL：045-263-6122
E-mail：info@yokohamadmc.com
配信元企業：YDMS株式会社
