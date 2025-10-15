「第15回 鉄旅オブザイヤー」一般部門 作品募集！！

鉄旅オブザイヤー実行委員会

今回で15回目を迎える「鉄旅オブザイヤー」。鉄道旅行商品の頂点を決め、表彰を行う本アワード。今年の一般部門のグランプリは誰の手に？　～さぁ旅へ、鉄道で。でかけませんか、この国をもっと楽しみに。～

鉄旅オブザイヤー実行委員会は、「第15回 鉄旅オブザイヤー」一般部門を10月31日（金）から12月19日（金）まで募集いたします。


「鉄旅オブザイヤー」は、2011年度の創設以来、国内の優れた鉄道旅行商品に対して表彰を行い、鉄道旅行ならではの魅力を発信し、お客様に“鉄道旅行そのもの”を楽しんで欲しいという願いをこめた今年度で15回目を迎えるアワードです。これまで業界関係者、各メディアの方々や一般の方々から多くの反響を頂いており、今後も更に鉄道旅行の楽しさを広める事を目的として、旅行会社部門のみならず、一般の鉄道旅行ファンによる「夢の鉄道旅行」企画の募集を行います。



■旅行のプロのみならず、一般の方々も参加できる鉄旅オブザイヤー！


鉄道旅行が好きで、企画・旅程作り等にこだわる方や本アワードに興味をお持ちの方々に、積極的に参加していただけるよう一般の個人の方や同好会グループの方が応募できる企画を募集いたします。


「こんな鉄道旅行があったらいいな」という旅行者のみなさまの夢の鉄道旅行を募集いたします。



■ 応募方法


鉄旅オブザイヤー公式サイト（https://www.tetsutabi-award.net/guideline-general.html） にて、応募詳細をご確認ください。



■ 表彰対象作品


2026年度デスティネーションキャンペーン開催地である「福島県、熊本県、山口県、京都市」のいずれかを対象とした鉄道旅行ツアー企画。（訪日外国人を対象とした企画も対象）



■ 表彰・賞品


2026年4月15日（水）（予定）（於：鉄道博物館／大宮）の授賞式にて、「ベストアマチュア賞」（１作品）として表彰、賞金５万円とJR協賛による記念品（予定） を贈呈します。



■ 結果発表


受賞された方には、2026年3月上旬に実行委員会からご連絡をさせていただき、授賞式に出席いただきます。 ※授賞式会場までの交通費、宿泊費等については各自にてご負担いただきます。


応募いただいた作品については、2026年4月中旬に鉄旅オブザイヤー公式サイト（https://www.tetsutabi-award.net/） にて掲載いたします。



＜第15回 鉄旅オブザイヤー概要＞　


● 表彰対象


＜一般部門＞


2026年度デスティネーションキャンペーン開催地である「福島県、熊本県、山口県、京都市」のいずれかを対象とした鉄道旅行ツアー企画。



● 表彰


＜一般部門＞


ベストアマチュア賞 1作品　（賞金5万円とJR協賛による記念品（予定））



● 審査（予定）


鉄旅オブザイヤー実行委員会


審査員　※敬称略・五十音順


委員長　　山口 昌彦　　 月刊「旅の手帖」編集長


委員　　　井門 隆夫 　國學院大學観光まちづくり学部教授


委員 　　 榎本 聖之 　 バー銀座パノラマ渋谷店オーナー


委員　　　オオゼキタク　 シンガーソングライター


委員　　　大塚 圭一郎 共同通信社経済部次長、鉄道コラム「汐留鉄道倶楽部」執筆者


委員　　　栗原 景 　 フォトライター


委員　　　崎本 武志　　　江戸川大学社会学部現代社会学科長・教授、日本国際観光学会 会長


委員　　　櫻井 寛　　　　鉄道フォトジャーナリスト、東京交通短期大学客員教授


委員　　　南田 裕介 鉄道好きマネージャー（株式会社ホリプロ）


委員　　　豊岡 真澄 　 元祖鉄道アイドル、ママ鉄代表


委員　　　矢野 直美 　 旅をしながら「撮って書く」フォトライター



◎今年の一般部門最終審査員も、鉄道好き著名人　吉川正洋さん、久野知美さん、南田裕介さんも出演いたします。



一般部門最終審査員　※敬称略・五十音順


久野　知美　フリーアナウンサー、女子鉄


南田　裕介　鉄道好きマネージャー（株式会社ホリプロ）


吉川　正洋　お笑い芸人（ダーリンハニー）



● 発表・表彰式


審査結果発表及び表彰式は、2026年4月15日（水）（予定）に実施。（ 於：鉄道博物館／大宮を予定）


※授賞式の日時・場所は変更になる可能性があります。



● 組織


■主催：鉄旅オブザイヤー実行委員会


■委員：鉄道旅客協会


■後援(予定)：北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、
西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、
一般社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本観光振興協会、


一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会　　　　


■協力：交通新聞社、旅行メディア各社（予定）