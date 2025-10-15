「第15回 鉄旅オブザイヤー」一般部門 作品募集！！

鉄旅オブザイヤー実行委員会今回で15回目を迎える「鉄旅オブザイヤー」。鉄道旅行商品の頂点を決め、表彰を行う本アワード。今年の一般部門のグランプリは誰の手に？ ～さぁ旅へ、鉄道で。でかけませんか、この国をもっと楽しみに。～

鉄旅オブザイヤー実行委員会は、「第15回 鉄旅オブザイヤー」一般部門を10月31日（金）から12月19日（金）まで募集いたします。

「鉄旅オブザイヤー」は、2011年度の創設以来、国内の優れた鉄道旅行商品に対して表彰を行い、鉄道旅行ならではの魅力を発信し、お客様に“鉄道旅行そのもの”を楽しんで欲しいという願いをこめた今年度で15回目を迎えるアワードです。これまで業界関係者、各メディアの方々や一般の方々から多くの反響を頂いており、今後も更に鉄道旅行の楽しさを広める事を目的として、旅行会社部門のみならず、一般の鉄道旅行ファンによる「夢の鉄道旅行」企画の募集を行います。

- 鉄旅オブザイヤー詳細 https://www.tetsutabi-award.net/index.html(https://www.tetsutabi-award.net/index.html)- 鉄旅オブザイヤーFacebookページ https://www.facebook.com/tetsutabiaward/- 鉄旅オブザイヤーTwitterページ https://twitter.com/tetsutabi_award- 鉄旅オブザイヤーInstagramページ https://www.instagram.com/tetsutabi_oftheyear/

■旅行のプロのみならず、一般の方々も参加できる鉄旅オブザイヤー！

鉄道旅行が好きで、企画・旅程作り等にこだわる方や本アワードに興味をお持ちの方々に、積極的に参加していただけるよう一般の個人の方や同好会グループの方が応募できる企画を募集いたします。

「こんな鉄道旅行があったらいいな」という旅行者のみなさまの夢の鉄道旅行を募集いたします。

■ 応募方法

鉄旅オブザイヤー公式サイト（https://www.tetsutabi-award.net/guideline-general.html） にて、応募詳細をご確認ください。

■ 表彰対象作品

2026年度デスティネーションキャンペーン開催地である「福島県、熊本県、山口県、京都市」のいずれかを対象とした鉄道旅行ツアー企画。（訪日外国人を対象とした企画も対象）

■ 表彰・賞品

2026年4月15日（水）（予定）（於：鉄道博物館／大宮）の授賞式にて、「ベストアマチュア賞」（１作品）として表彰、賞金５万円とJR協賛による記念品（予定） を贈呈します。

■ 結果発表

受賞された方には、2026年3月上旬に実行委員会からご連絡をさせていただき、授賞式に出席いただきます。 ※授賞式会場までの交通費、宿泊費等については各自にてご負担いただきます。

応募いただいた作品については、2026年4月中旬に鉄旅オブザイヤー公式サイト（https://www.tetsutabi-award.net/） にて掲載いたします。

＜第15回 鉄旅オブザイヤー概要＞

● 表彰対象

＜一般部門＞

● 表彰

＜一般部門＞

ベストアマチュア賞 1作品 （賞金5万円とJR協賛による記念品（予定））

● 審査（予定）

鉄旅オブザイヤー実行委員会

審査員 ※敬称略・五十音順

委員長 山口 昌彦 月刊「旅の手帖」編集長

委員 井門 隆夫 國學院大學観光まちづくり学部教授

委員 榎本 聖之 バー銀座パノラマ渋谷店オーナー

委員 オオゼキタク シンガーソングライター

委員 大塚 圭一郎 共同通信社経済部次長、鉄道コラム「汐留鉄道倶楽部」執筆者

委員 栗原 景 フォトライター

委員 崎本 武志 江戸川大学社会学部現代社会学科長・教授、日本国際観光学会 会長

委員 櫻井 寛 鉄道フォトジャーナリスト、東京交通短期大学客員教授

委員 南田 裕介 鉄道好きマネージャー（株式会社ホリプロ）

委員 豊岡 真澄 元祖鉄道アイドル、ママ鉄代表

委員 矢野 直美 旅をしながら「撮って書く」フォトライター

◎今年の一般部門最終審査員も、鉄道好き著名人 吉川正洋さん、久野知美さん、南田裕介さんも出演いたします。

一般部門最終審査員 ※敬称略・五十音順

久野 知美 フリーアナウンサー、女子鉄

南田 裕介 鉄道好きマネージャー（株式会社ホリプロ）

吉川 正洋 お笑い芸人（ダーリンハニー）

● 発表・表彰式

審査結果発表及び表彰式は、2026年4月15日（水）（予定）に実施。（ 於：鉄道博物館／大宮を予定）

※授賞式の日時・場所は変更になる可能性があります。

● 組織

■主催：鉄旅オブザイヤー実行委員会

■委員：鉄道旅客協会

■後援(予定)：北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、

西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、

一般社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本観光振興協会、

一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会

■協力：交通新聞社、旅行メディア各社（予定）