日本のイマーシブ・エンターテインメント市場規模・シェア分析、成長動向およびメーカー（2035年）
KDマーケット・インサイツは、「日本のイマーシブ・エンターテインメント市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」をタイトルとする市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより適切なビジネス判断を下すための支援を目的としています。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツの研究者が一次・二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
調査報告によると、日本の没入型エンターテインメント市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）25.3％を記録し、2035年末までに426億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は48億米ドルの収益と評価されました。
日本イマーシブ・エンターテインメント市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のイマーシブ・エンターテインメント市場は、技術革新、バーチャル体験の人気上昇、そしてインタラクティブなデジタルエンターテインメントに対する消費者需要の高まりによって急速に拡大しています。イマーシブ・エンターテインメントは、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）、プロジェクションマッピング、インタラクティブ3D技術などを統合し、物理的環境とデジタル環境を融合させた没入型のマルチセンサー体験を創出します。
日本は、ゲーム、ロボット工学、デジタルメディアにおける先駆的役割で知られており、ゲーム、ライブエンターテインメント、テーマパーク、小売、観光などの産業でイマーシブ体験の開発・商業化をリードしています。アート・テクノロジー・ストーリーテリングの融合は、消費者のエンターテインメントとの関わり方を変化させており、イマーシブメディアは日本の文化的・経済的基盤において重要な要素となっています。
5G接続の強固なインフラ、最先端のディスプレイ技術、そして活発なクリエイティブ・エコシステムが、イマーシブコンテンツの創造を加速させています。さらに、デジタルイノベーションとスマートツーリズムを支援する政府の取り組みも市場成長を後押ししています。
市場規模とシェア
日本のイマーシブ・エンターテインメント市場は近年大きく成長し、アジア太平洋地域における主要市場の一つとしての地位を確立しました。VRゲームセンター、デジタルアート展示、イマーシブシネマの拡大は、革新的な体験を求める国内外の観光客を惹きつけています。
ソニー、パナソニック、キヤノンといった日本のエレクトロニクスおよびデジタルメディア企業のリーダーシップにより、イマーシブハードウェアおよびコンテンツのエコシステムが確立されています。また、博物館、展示会、コンサート、スポーツ中継へのイマーシブ技術の導入が、従来のエンターテインメント分野を超えて市場の裾野を広げています。
東京、大阪、京都はイマーシブ体験の主要拠点として台頭しており、VRアーケード、メタバース展示、teamLab Borderless やジブリパークのようなインタラクティブアート施設が日本の創造的革新の象徴となっています。
