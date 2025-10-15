【本革のぬくもり】高級牛革クッション 名入れ可能｜記念品・退職祝い・周年ギフトに最適

上質な牛革を贅沢に使用した「tunagu（ツナグ）」シリーズのレザークッション。
しっとりと手になじむ本革の質感と、程よい弾力の中材が、長時間のデスクワークやリビングでのくつろぎ時間をやさしく支えます。

使うほどに艶を増し、経年変化による深みのある色合いを楽しめるのは、本革ならではの魅力。
職人が一つひとつ丁寧に仕上げた日本製クッションは、見た目にも高級感があり、オフィスや書斎のインテリアとしても存在感を放ちます。

背当てクッションとしても、座布団代わりとしても最適なサイズ（35×26cm）。
シンプルながらも上質なデザインは、性別や年齢を問わず幅広いシーンでご愛用いただけます。

名入れ刻印にも対応しており、特別な記念日や上司へのプレゼント、企業の周年記念・退職祝いなどのビジネスギフトにもおすすめです。
「使うたびに愛着が深まる」一品として、大切な方への贈り物にぜひお選びください。

【座り心地良さを感じる】牛革レザークッション M tunagu 35×26　 名入れ可
