【本革のぬくもり】高級牛革クッション 名入れ可能｜記念品・退職祝い・周年ギフトに最適
上質な牛革を贅沢に使用した「tunagu（ツナグ）」シリーズのレザークッション。
しっとりと手になじむ本革の質感と、程よい弾力の中材が、長時間のデスクワークやリビングでのくつろぎ時間をやさしく支えます。
使うほどに艶を増し、経年変化による深みのある色合いを楽しめるのは、本革ならではの魅力。
職人が一つひとつ丁寧に仕上げた日本製クッションは、見た目にも高級感があり、オフィスや書斎のインテリアとしても存在感を放ちます。
背当てクッションとしても、座布団代わりとしても最適なサイズ（35×26cm）。
シンプルながらも上質なデザインは、性別や年齢を問わず幅広いシーンでご愛用いただけます。
名入れ刻印にも対応しており、特別な記念日や上司へのプレゼント、企業の周年記念・退職祝いなどのビジネスギフトにもおすすめです。
「使うたびに愛着が深まる」一品として、大切な方への贈り物にぜひお選びください。
【座り心地良さを感じる】牛革レザークッション M tunagu 35×26 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-028/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
