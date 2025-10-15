JC-STAR★1適合 産業用IoTルーターが2025年11月に発売

株式会社アットマークテクノ

株式会社アットマークテクノ（本社：札幌市、代表取締役社長：實吉 智裕）は、産業用途向けに、IoTセキュリティ要件JC-STAR★1[※1]に適合したIoTルーター「Armadillo-IoTルーター A9R（以下、本製品）」を2025年11月に発売します。本製品は、センサーやデバイスをインターネットに安全・確実に接続するためのIoTルーターです。基本的なルーター機能はもちろんのこと、独自のクラウドI/Oマネージャー機能により、RS-485や接点入出力デバイスの監視や制御が可能です。また、IoT機器に必要なセキュリティ対策が施されており、JC-STAR★1ラベルを取得します[※2]。

Armadillo-IoT ルーター A9Rの主な機能と特長- IPルーター機能本製品はLTE Cat.1 bis通信対応のIoTルーターです。IPルーターとしてLAN・無線LAN接続デバイスを安全にインターネットに接続します。無線LANアクセスポイントやDHCPサーバーとして使用することができ、アドレス変換/フィルタ機能やVPN機能、DDNS機能などの基本的なルーター機能を備えています。- リモート管理機能デバイス運用管理クラウドサービス「Armadillo Twin」に対応しています。クラウドからIoTルーターの稼働監視ができるほか、デバイス再起動やソフトウェアアップデートも可能です。遠隔地に設置したIoTルーターも常に最新の状態に保てます。- クラウドI/Oマネージャー機能クラウドI/Oマネージャー機能を搭載しており、IoTルーター本体を開発することなく、AWSやMicrosoft Azureといったクラウドサービスと連携し、RS-485や接点入出力デバイスの監視や制御を実行できます。これにより、実用的なIoTソリューションを少ない工数で実現します。- IoT製品のセキュリティ要件JC-STAR★1に適合本製品は、JC-STAR★1ラベルを取得予定です。継続的にソフトウェアアップデートを提供し、新たな脅威やサイバー攻撃から機器を保護します。- 省電力モードと間欠動作に対応、-20℃～＋60℃ の動作温度範囲「シャットダウンモード」と「スリープモード」を搭載しています。予め設定された時間やSMS受信で起動することができ、これらのモードを使い分けることで間欠動作を実現し、IoTルーターの消費電力を抑えることができます。ソーラーパネルとバッテリを組み合わせた自立給電型のIoTシステムとして利用可能で、屋外にも設置できる動作温度範囲(-20℃～＋60℃)をカバーします。

本製品は無線LAN搭載モデル／非搭載モデルの2つのラインアップが用意され、2025年11月発売予定です。発売に先立ち、本製品は幕張メッセにて開催される「Japan IT Week 秋」(主催: RX Japan株式会社、会期: 2025年10月22日～24日)のアットマークテクノブース(3ホール, 小間番号: A11-2)にて展示します。

[※1] 独立行政法人 情報処理推進機構: セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html

[※2]2025年10月現在申請中

株式会社アットマークテクノおよび「Armadillo」について

株式会社アットマークテクノは、組み込みプラットフォームのリーディングカンパニーとして、独自ブランド「Armadillo（アルマジロ）」を展開しています。「Armadillo」は2001年に初代機を開発して以来、20年以上にわたり累計90万台を超える省電力CPUボードとIoTゲートウェイ、その関連技術を提供し、データロガーや通信製品、産業製品の操作盤や情報端末など、IoT製品プラットフォームとしてご採用いただいています。

株式会社アットマークテクノの詳細情報

https://www.atmark-techno.com(https://www.atmark-techno.com)

