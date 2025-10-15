『城とドラゴン』× TVアニメ『転生したらスライムだった件』10月15日（水）19:00よりコラボイベント復刻開催！ヴェルドラやディアブロもコラボお着替えに登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『転生したらスライムだった件』との復刻コラボイベントを、2025年10月15日（水）より開催いたします。
10月15日（水）より、TVアニメ『転生したらスライムだった件』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は、「リムル＝テンペスト」がコラボ限定キャラとして「転スラのアバたま」に登場。今回新たに「リムル＝テンペスト」の激レアお着替え「開国祭衣装」や、“転スラ”キャラになりきれるサンダードラゴン・デビルの激レアお着替えも登場します。ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」も発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ten-sura-3/
【コラボ開催期間】2025年10月15日（水）19:00 ～ 10月29日（水）23:59
「リムル＝テンペスト」 はじめ、人気のキャラクターたちが登場！
アバたまに限定キャラ「リムル＝テンペスト（CV:岡咲美保）」が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「はじまりの服」「半袖衣装」「白シャツ姿」「魔王衣装」「神之怒」のお着替えなどが手に入ります。そして今回新たに「開国祭衣装」が追加されます。
また、激レアお着替えとしてアマゾネスの「シオン（CV:M・A・O）」・ジャイアントサイの「ランガ＆ゴブタ （ランガ/CV:小林親弘）」・ヘッジホッグの「ミリム（CV:日高里菜）」・トロールの「ゲルド（CV:山口太郎）」・ヴィーナスの「トレイニー（CV:田中理恵）」に加え、新しい激レアお着替えとしてサンダードラゴンの「ヴェルドラ（CV:前野智昭）」・デビルの「ディアブロ（CV:櫻井孝宏）」も登場。さらに剣士用コラボ限定お着替え「シュナなりきりセット」「ベニマルなりきりセット」に加え、「ヒナタなりきりセット」が新登場となりますので、アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「転スラのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
◎大賢者の祝福
コラボの激レアお着替えを期間内に入手し、キャラをふ化した状態で、対象キャラごとに発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値量が3倍になることに加え、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の効果時間等の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2025年10月15日（水）19:00 ～ 10月29日（水）23:59
