JC-STAR★1適合可能な Wi-SUNゲートウェイが2025年12月に発売予定

株式会社アットマークテクノ

Arm＋Linux の組み込みプラットフォーム「Armadillo（アルマジロ）」を提供する株式会社アットマークテクノ（本社：札幌市、代表取締役社長：實吉 智裕）は、Wi-SUN通信可能なゲートウェイとして「Armadillo-IoTゲートウェイ A9E Wi-SUNモデル(以下、本製品)」を開発しました。

カーボンニュートラルやエネルギーレジリエンス等への関心の高まりを受けて、太陽光などの再生可能エネルギーや蓄電池、EVの導入が進みました。これに伴い、新たなビジネス領域としてエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス（ERAB）が注目されています。ERABシステムは、インターネットやVPN、専用線などを通じて多様なシステムが相互接続されて運用されます。いずれかの事業者のサイバーセキュリティ対策が脆弱である場合、需要家の電力利用に影響を及ぼす懸念があるため、2017年に「ERABに関するサイバーセキュリティガイドライン」が策定され、2025年5月には、対象機器に「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）[※1]」を満たすことが新たに求められました。また、2025年度からは分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けて次世代スマートメーターの導入が始まり、Bルート検針には無線通信規格Wi-SUNが採用されています。

このような背景の中、本製品はERABシステムに接続可能なJC-STAR★1に適合するWi-SUN対応のIoTゲートウェイとして開発され、以下の特長を備えています。

- Wi-SUN Bルート/Enhanced HANプロファイルに対応920MHz帯で長距離通信が可能なWi-SUN通信モジュールを搭載しています。スマートメーターとの通信（Bルート）や、ガス/水道メーター等の機器との通信（Enhanced HANプロファイル）に対応します。- 多彩な無線通信規格に対応、実用的なインターフェースを標準搭載LTE(Cat.1 bis)通信モジュールを搭載しERABシステムと接続します。各種のエネルギー機器と接続するために、Ethernet、WLAN、Bluetooth(R)、Thread(R)通信も併用することが可能です。USB2.0インターフェースに加え、RS485シリアル通信（半二重）、接点入力2ch、接点出力2chといった、実用的なインターフェースを標準搭載しています。- IoTセキュリティ基準JC-STAR★1に適合可能、様々な電力管理システムに本製品は高いセキュリティのLinuxベースのOS「Armadillo Base OS」を搭載しています。JC-STAR★1に適合するための実装やソフトウェア開発環境が用意されており、通信制御用のアプリケーションを開発するだけで、セキュアなIoTゲートウェイを実現し、様々な電力管理システムに利用可能です。クラウドサービス「Armadillo Twin」と連携することで、IoTゲートウェイの死活監視、遠隔操作、OTA（Over the Air update）が可能となり、長期に渡って安定的な運用をすることができます。

本製品の開発セットの価格は、45,500円（税込50,050円）からで、発売は2025年12月を予定しています。発売に先立ち、本製品は幕張メッセにて開催される「Japan IT Week 秋」(主催: RX Japan株式会社、会期: 2025年10月22日～24日)のアットマークテクノブース(3ホール, 小間番号: A11-2)にて展示します。

[※1] 独立行政法人 情報処理推進機構: セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html

株式会社アットマークテクノおよび「Armadillo」について

株式会社アットマークテクノは、組み込みプラットフォームのリーディングカンパニーとして、独自ブランド「Armadillo（アルマジロ）」を展開しています。「Armadillo」は2001年に初代機を開発して以来、20年以上にわたり累計90万台を超える省電力CPUボードとIoTゲートウェイ、その関連技術を提供し、データロガーや通信製品、産業製品の操作盤や情報端末など、IoT製品プラットフォームとしてご採用いただいています。

株式会社アットマークテクノの詳細情報

https://www.atmark-techno.com(https://www.atmark-techno.com)

購入に関するお問い合わせ：

株式会社アットマークテクノ 営業部

TEL: 03-5904-8031 E-mail: sales@atmark-techno.com

*「Armadillo」は株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他本リリースに記載の会社名および商品名は、各社・各団体の商標または登録商標です。TM、(R)マークは記載していない場合があります。