Zero Point Motion社、Pascal Langlois氏を新会長に任命

ブリストル（英国）, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- シリコン・フォトニクス・センサー技術の新興企業であるZero Point Motionは、次世代の測位およびナビゲーション・センサーの製造に向けて同社を導いていく存在としてため、Pascal Langlois氏を会長に任命しました。

Pascal氏は、さまざまな市場分野や地域にわたる世界の半導体、センサー、シリコン・フォトニクス業界での経営幹部としての経験を有しており、その経験は、GPSが困難な世界で画期的なパフォーマンスを提供し、自律性を加速することに注力するZero Point Motionにとって重要なものとなるでしょう。

同氏は現在、Scintil Photonicsの共同設立者兼取締役会長、およびTeem Photonicsの監査役会会長を務めています。Pascal氏は、MEMSおよび慣性センサー企業であるTronics MicrosystemsのCEO兼社長在任中、同社をEuronext証券取引所に上場させ、その後TDK Groupへの売却を実現しました。Pascal氏は、ST-Ericsson、NXP、Philips Semiconductors、VLSI Technologyでも上級管理職を務め、大手グローバルOEM向けに高性能ソリューションを大量生産に拡張してきました。

現会長のGordon Aspin博士は、引き続き社外取締役としてチームをサポートします。この任命は、SCVC、Foresight Group、Verve Venturesの支援を受けた今年初めの400万ポンドのプレシリーズA資金調達ラウンドに続くものです。また、これは世界をリードするファウンドリーとのほぼ12か月にわたる協力の成果であり、半導体センサーの中核にシリコン・フォトニクスを組み込むことを可能にする世界初のアーキテクチャを開発しました。

この最先端のアプローチにより、従来のMEMSセンサーよりも100倍感度の高い、低コスト・超低ノイズ・小型の加速度計とジャイロスコープが実現します。これにより、前例のない性能と、GPSがない環境でも優れた復元力が可能になります。

Zero Point MotionのCEOであるLia Li博士は次のように述べています。「Pascal氏はシリコン・フォトニクスの最前線にいただけでなく、MEMS慣性センサーや大量生産の電子製品の世界にも深く関わっており、その経験は本当に際立っています。これにより、彼は、光を使用してセンシング性能の限界を押し広げるという、私たちが達成しようとしていることに対して独自の視点を持つことができます。

「複雑なテクノロジーを拡張してきたPascal氏の実績は、当社が成長し続ける上で大きな自信を与えてくれます。同氏の顧客と投資家に関する洞察力を活用し、私たちの活動範囲を世界的に拡大できることをうれしく思います。同氏の戦略的指導とノウハウは、当社が世界中のより多くの顧客に高精度慣性センサーを提供していく上で非常に貴重なものとなるでしょう。」

Zero Point Motionの会長Pascal Langlois氏は次のように述べています。「Zero Point Motionは、精密モーション・センシングにおける新たな世界標準を確立するために拡大しています。同社は、宇宙探査、アグリテック、ドローンの分野でモーション・センシング・システムを変革しており、特にロボット工学や自動化などの物理的なAIや、世界中のXR市場に対する新たなニーズに取り組んでいます。

「シリコン・フォトニクスとMEMSという2つの既存の技術を融合することで、飛躍的なパフォーマンス向上が実現します。Liaとチームは、新しいセンシング・アーキテクチャにおける真の専門知識とビジョンを発揮し、優れた会社を築き上げました。その強固な基盤こそが、私がこの会社に入社することにとても興奮している主な理由です。当社は、インテリジェント・システムの次世代を推進しながら、顧客、投資家、パートナーのために画期的な進歩を実現しています。」

問い合わせ先 - Faye Lockier、+44 (0)7828967297、faye@zeropointmotion.com

（日本語リリース：クライアント提供）

