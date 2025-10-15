DMM GAMES『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』1周年キャンペーン第2弾 開催！新キャラクター「【LR】セレナ」登場＆合計300連無料ガチャのログインボーナスも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』（以下、『転職魔王』）において、1周年を記念したキャンペーン第2弾を開始したことをお知らせいたします。

■公式サイト：https://tennmao.com/

■公式X：https://x.com/tenshokumaou

■1周年キャンペーン第2弾！豪華コンテンツが続々登場！

1周年キャンペーンの第2弾として、本日より新たなキャンペーンやイベントを開始いたしました。

▼【キャンペーン1】合計300連！ガチャログインボーナス

300連ガチャログインボーナスがリニューアルして再登場いたします。 期間中ログインすると白のカギにくわえ、金の香料などのアイテムを受け取ることができます。 毎日ログインして、たくさんの装備やキャラクターを手に入れましょう！

・開催期間： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～

▼【キャンペーン2】新機能『加護』を実装！

パーティーをさらに強化できる新機能『加護』を実装いたしました！

『加護』とは、パーティーに付けることで属性ダメージ量アップやパラメータアップなど、さまざまな追加効果を得られる装備品です。 さらに、この効果内容はサブキャラクター編成の組み合わせによって効果量が変化します。

『加護』はハードステージクリアで入手できる「錬成用の加護」を使い、魔導研究内の「錬成所」で生成することによって獲得できます。 たくさんの『加護』を集めて、お気に入りのキャラクターをさらに強くしましょう！

・実装日程： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～

▼【キャンペーン3】イベント「終焉のワルプルギス」にミニゲーム登場！

イベント「終焉のワルプルギス」に新しくミニゲームが登場します。 ミニゲームの目玉報酬はドラゴンプロヴィデンスキャラ「【SP】パンドラ」です。

転職魔王初のイベントキャラクターとなりますので、ぜひ挑戦してみてください。

・開催期間： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月22日（水）メンテナンスまで

▼初のプロヴィデンスキャラ登場記念ログインボーナスも同時開催！

さらに、初のプロヴィデンスキャラの登場を記念したログインボーナスも同時開催中です。期間中毎日ログインすると竜神石が最大3000個とパンドラのアイコンを獲得できます。

この機会にぜひ毎日ログインして豪華アイテムをゲットしましょう。

・開催期間： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月22日（水）メンテナンスまで

■1周年記念！限定キャラクター「【LR】セレナ」登場！

1周年を記念して、新たな限定キャラクター「【LR】セレナ」が登場します 。

▼『期間限定ピックアップガチャ』開催！

「【LR】セレナ」の排出確率がアップしたピックアップガチャを開催します。

さらに、LRキャラクターが1体確定で手に入る『LRキャラ確定ガチャ』も同時開催！ こちらのガチャでは、「【LR】セレナ」「【LR】リネット」「【LR】ヴァランティーヌ」の中から1体が確定で登場します。

・開催期間： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月29日（水）メンテナンスまで

▼『キャラ育成パス』で「LR【1周年】セレナ」をさらに強化！

「【LR】セレナ」を獲得するごとに、「竜神石」や「誘惑の塗香」、さらに「【LR】セレナ」本体などの追加報酬が手に入る育成パスも登場します。

・開催期間： 2025年10月15日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月29日（水）メンテナンスまで

▼LR【1周年】セレナ紹介

信託を受ける『祝福の子』と呼ばれた聖女で、勇者パーティーの一員として主人公とともに冒険をしていた。しかし、とある任務で謎の球体『魔核』を取り込んでしまい、暴走を恐れた王国によって幽閉される。その長い孤独で彼女の精神は不安定になってしまい、自身を救い出した主人公を崇拝すると同時に、強く依存している。

■『転職魔王』とは

最弱勇者、魔王に転職す――

本作は、簡単操作で遊べるローグライクアクションゲームです。

好きな時にPCでもスマホでも遊べ、さらに遊んでいない時間にもアイテムや経験値を手に入れることができます。かわいく可憐な魔族たちと裏切った者達への復讐を果たしましょう。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/tenshoku_maou

▼製品概要

タイトル：転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～

ジャンル：ローグライクアクションRPG/ハイブリッドカジュアル

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/SP（ブラウザ版）/DMM GAMESストア

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC