2025年度グッドデザイン賞を受賞　ビルトインガスコンロ「GRILLER（グリレ）」

リンナイ株式会社

リンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤 弘康）は、ビルトインガスコンロ「GRILLER（グリレ）」において、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

「グリレ」は、重厚感のあるステンレス鋳物五徳とガスならではの強火力が特長のコンロです。炎の出る位置が2箇所から3箇所に進化した新型バーナーは、超強火力を実現しながら点火時の安全性等に配慮しています。本格的な料理はもちろん、専用アプリによるオート調理も楽しめます。料理を積極的に楽しみたいユーザーが心置きなく使える堅牢さと、空間と親和するデザインを目指しました。

審査委員のコメント

ビルトインガスコンロ GRILLER（グリレ）2025年度グッドデザイン賞

ステンレス鋳物五徳の重厚感、品のある上質な佇まいは、考え抜いたと感じる機能美やデザイン的な造形から感じ取ることができる。他にも天面の四方のおさまり、グリルの前面パネルとつまみ部の質感など、仕上げを含めた全てのデザイン的な選択において質の高さを感じた。それらの意匠は機能面と両立されており、料理へのこだわりや火力、清掃性を求めるユーザーへの回答としても高く評価できる。

商品サイト(https://rinnai.jp/products/kitchen/gas_conro/gc_griller/point)