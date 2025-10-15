「東京ワールドゲート赤坂」第2期竣工

森トラスト株式会社

森トラスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊達 美和子）と、ＮＴＴ都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田 康）は、大規模複合開発プロジェクト「東京ワールドゲート赤坂」が、当初の計画通り、10月15日に第2期竣工を迎えたことをお知らせいたします。

「東京ワールドゲート赤坂」外観

東京ワールドゲート赤坂は、東京圏国家戦略特別区域（通称「国家戦略特区」）における国家戦略都市計画建築物等整備事業として認定を受けたプロジェクトです。

東京ワールドゲート赤坂が所在する赤坂2丁目は、東京の中でも最先端のビジネス街区を形成する虎ノ門・赤坂エリアに位置しながら、赤坂氷川神社や大名屋敷跡など、江戸文化を今に伝える名所が点在した街並みが特長となっています。

昨年8月の第1期竣工以降、地上210mの赤坂トラストタワーを取り囲む約5,600平方メートル の大規模緑地や、本物件と赤坂氷川神社を結ぶ歩行者道路の整備などを進めてまいりました。

このたびの第2期竣工により、東京ワールドゲート赤坂の緑豊かな街区が完成し、地域の方々、オフィスワーカーの憩いの場として自由に回遊いただけるようになりました。

引き続き、「国家戦略特区」認定事業として、周辺道路の無電柱化や歴史文化発信施設の整備を推進し、ビジネスと観光の両面から、赤坂エリアの地域特性の磨き上げに貢献してまいります。

■ 東京ワールドゲート赤坂 各施設の現況および今後の展開について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/289_1_f958d3a424c77101cde5a3a4276224da.jpg?v=202510150458 ]

■ 東京ワールドゲート赤坂 プロジェクト事業者コメント

さまざまな関係者様のご尽力により、無事に第2期竣工を迎えられたことに心より感謝申し上げます。

「東京ワールドゲート赤坂」は、東京都心部でありながら緑豊かなランドスケープの創造を志してきた開発プロジェクトです。クリエイティビティを刺激するオフィス、自然由来のデザインとウェルネス空間が特長のラグジュアリー・ライフスタイルホテル「1 Hotel Tokyo」とレジデンスなど、国際都市・東京に相応しい機能を取り揃えています。

第2期竣工後も、歴史文化を発信するミュージアムや、周辺地域の整備を進め、赤坂エリアの活性化、交流人口の拡大に貢献してまいります。

このたびは、昨年の第1期竣工に引き続き、第2期竣工を無事に迎えることができましたことを、多くの関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。

当プロジェクトは、「NTTグループ保有資産の活用」により、緑豊かな敷地に多彩な機能を集約した大規模複合開発タワーを実現しています。先進的なオフィス空間と多彩な機能により、オフィスワーカーの“WELL-BEING”なワークスタイルをサポートします。

NTT都市開発は、これからも「街づくり」に関わる皆さまとのつながりを大切にし、信頼され、選ばれ続けるパートナーとして、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

街区概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/289_2_3fb0f28f999434b0bfeced0869a56809.jpg?v=202510150458 ]

「赤坂トラストタワー」概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/289_3_e7188f1907731caaca96b1bb408d5d54.jpg?v=202510150458 ]

38F～43F

ホテル（1 Hotel Tokyo）、レジデンス

3F、5F～36F

オフィス

1F～3F

店舗、クリニック（メディカルスクエア赤坂）

、歴史文化発信施設

B3F～B1F

車寄せ、駐車場、リムジンバス停留所

大規模緑地の様子（一部）周辺地図

