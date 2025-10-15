WEMADE、大規模MMORPG「Legend of YMIR」グローバル版、10月28日に正式リリース決定！

株式会社Weｍade Japan

・「レジェンド・オブ・ユミル」グローバル版、10月28日 13:00に正式サービス開始

・10月26日 13:00から事前ダウンロードを開始、PC・モバイルのクロスプラットフォームに対応

・ASIA/NAEU/SAなど地域別サーバーはもちろん、参加型運営サーバー「パートナーズサーバーと「ストリーマーサーバー」の情報を公開

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役 Park, Kwan Ho 以下、WEMADE)は、大規模MMORPG『レジェンド・オブ・ユミル（Legend of YMIR）』のグローバル版を2025年10月28日 13:00（日本時間）から全世界に向けて正式サービスを開始すると発表した。



正式サービスの前に10月26日 13:00より、PC版は公式サイトから、モバイル版はApple App StoreおよびGoogle Playにて事前ダウンロードが可能となる。

今回のグローバルサービスは、PCとモバイルのクロスプラットフォームに対応し、日本語・英語・中国語（簡体／繁体）・ポルトガル語・ロシア語・タイ語など多様な言語に対応し、世界中のユーザーがより手軽にアクセスできるよう準備されている。また、全地域のサーバーは同一仕様のビルドとバランスで運営され、公平で統合されたプレイ環境を提供する。

正式リリース日の公開とともに、多様な地域サーバーおよび参加型運営サーバーに関する情報も公開された。

ASIA、NAEU、SAなど主要地域サーバーはもちろん、「パートナーズサーバー（Partners Server）」および「ストリーマーサーバー（Streamer Server）」といった、ユーザー自らが運営に参加できる参加型運営サーバーシステムが新たに導入される点が注目される。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W1ZDG0zHUbk ]

■ MMORPGの新たなパラダイム、「参加型運営サーバー」

『レジェンド・オブ・ユミル』は、従来のMMORPGの枠組みを型破りに壊し「ユーザー主導型運営モデル」を導入する。今回公開された「パートナーズサーバー」と「ストリーマーサーバー」は、ユーザーが単なるプレイヤーを超えて、直接運営者となり、ゲーム運営やコンテンツ制作に参加できるシステム。

「パートナーズサーバー」では、利用者がオークションを通じてサーバー運営権を獲得し、イベント企画・運営方針を設定し、自身のコミュニティを中心にサーバーを成長させていくという革新的な構造を持っている。これにより、新しいMMORPG時代の幕を開く挑戦を行う。リーダーシップと戦略を発揮し、名誉と収益の両方を手に入れるチャンスが提供される。サーバー運営権のオークションは10月16日よりWEMIX PLAYにて正式に実施する予定だ。

「ストリーマーサーバー」では、影響力のあるストリーマーとそのファンが共に参加し、特別イベントや放送型コンテンツを中心に新たなコミュニティ体験を提供する予定だ。

■ 境界を越えた競争、「サーバー対戦」

国家やサーバーの枠を超えて展開される『レジェンド・オブ・ユミル』のメインコンテンツ「サーバー対戦」も、その規模と方向性の拡張を準備する。

インターサーバー対戦は2週間単位でリセットされ、毎回新たな競争と名誉の機会を提供。すべてのプレイヤーは所属サーバーを代表し、戦略的な戦闘と協力プレイの真の楽しさを体験することができる。

世界中のプレイヤーが一堂に会する大規模サーバー対戦と熾烈なPvPを通じて、真の戦闘の醍醐味を体感することができる。

■ 国とサーバーの境界を超える「ユミルカップ」

サーバー対戦を通じて選抜された最強サーバーは、eスポーツの聖地、香港で開催されるグローバルトーナメント型コンテンツ「ユミルカップ」に進出する。

世界最強のサーバーを決定するこの大会で、優勝サーバーにはWEMIX報酬と名誉の称号が授与され、MMORPG競争の新たな章を切り開くこととなる。

■ ゲーム本来の楽しさ、そしてその先の体験へ

『レジェンド・オブ・ユミル』は、神々の没落後、混沌に陥った世界を舞台に、戦士たちが自らの運命と秩序を切り開いていく壮大な叙事詩MMORPGである。



Unreal Engine 5によって実現された超現実的なビジュアルとリアルな打撃感、そして異なる戦闘スタイルを持つ5つのクラス（バーサーカー、ウォーロード、スカルド、ヴォルヴァ、アーチャー）が、プレイヤーに高い没入感と戦闘の爽快感を提供する。自動戦闘は成長のための選択要素として提供し、勝負の瞬間はプレイヤーの判断と操作によって決定される。精密なスキル連携、被弾リアクション、キャラクター間の相性システムが組み合わさり、MMORPG本来の戦闘快感を味わうことができる。

■ ゲームプレイは価値になってプレイヤーに戻ってくる、Web3要素の融合

探索コンテンツも単なるクエストにとどまらず、ブラックヴァルキリーの痕跡を追い、隠された物語を完成させるシネマティックストーリーテリングによって、失われた神話の断片を見つけ出す楽しみを提供する。

すべての戦闘と探索は、gWEMIX・YMTトークンと連動したPlay & Earnシステムを通じて、プレイそのものが実質的な価値に繋がる新たなWeb3体験を提供する予定だ。

『レジェンド・オブ・ユミル グローバル』は事前登録とともに様々なイベントが進行中だ。イベント及びゲームに関するさらに詳しい情報は公式サイトおよびWEMIX PLAYにて確認することができる。

▶参考サイト◀

・Legend of YMIR公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/preregister

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir

・App Store予約注文：https://lygl.go.link/9MOZE

・Google Play事前登録：https://lygl.go.link/612Pg

・日本公式X (@LegendofYMIR_JP)：https://x.com/LegendofYMIR_JP

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/