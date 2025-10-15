『ビオリス』×『可哀想に！』 コラボデザインのシャンプー＆ヘアコンディショナーセットを11月4日より数量限定で順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、総合ヘアケアブランド『ビオリス』の「ピュアレタッチ」シリーズから、クリエイター『可哀想に!』さんが描く人気キャラクター『おぱんちゅうさぎ』『んぽちゃむ』デザインのシャンプー＆ヘアコンディショナーセット（3品目3品種、ノープリントプライス）を2025年11月4日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売します。

◇ビオリス ブランドサイト ： https://www.bioliss.jp/

※1 ツヤのある髪に仕上がること

■パッケージデザインについて

このたび、「ビオリス ピュアレタッチ」が独特の作風で若者を中心に人気のクリエイター「可哀想に！」と初めてのコラボレーションをします。人気キャラクターである「おぱんちゅうさぎ」、「んぽちゃむ」と「きみまろ」が『ビオリス』を使ってユーモラスなバスタイムを過ごしている世界観を表現したオリジナルパッケージです。

「おぱんちゅうさぎ」は、ひたむきで純粋な性格で、みんなのために頑張るけれど、その努力が報われない、ちょっと不憫で愛らしい姿が人気のキャラクターです。「んぽちゃむ」はマイペースでちょっぴりおとぼけなところが人気のキャラクター。親友の「きみまろ」とのやり取りも人気です。

今回発売する限定ボトルは、「おぱんちゅうさぎ」達と一緒に「美髪レタッチ※1」を感じていただける可愛いデザインです。さらに、それぞれにオリジナルステッカー1枚が付いたスペシャルセットです。

・オリジナルステッカー

■商品紹介

2024年8月に発売された「ビオリス ピュアレタッチ」は、髪本来の美しさを引き出す「美髪レタッチ処方」を採用し、洗うだけでまるでレタッチしたようなきれいな髪へと仕上げるヘアケアシリーズです。植物由来の洗浄成分※2を配合し、やさしく洗い上げ、使うたびやみつきになる、心地よくおだやかなペアー＆ミュゲの香りが広がります。傷んで浮いたぱや毛もしっとりとぅや髪へみちびく「ダメージケア」タイプ、広がるうね毛もまっすぐさぁら髪へみちびく「ストレート」タイプ、へたれぺた毛も根元からふぅわ髪へみちびく「エアリータイプ」の髪悩みに合わせて選べる3タイプ展開です。また、指通りやまとまりが良いなど、仕上がりが評価されコスメ賞を受賞※3するなど、発売以来愛用者を拡大しています。

※2 コカミドプロピルベタイン

※3 LIPS 2024下半期こだわりアワード シャンプー・コンディショナー部門 パサつきケア賞2位（ビオリス ピュアレタッチ ぱやとぅや シャンプー/ヘアコンディショナー）LIPS 2024下半期こだわりアワード シャンプー・コンディショナー部門 さらツヤ髪賞1位、LDK the Beauty 2024年9月シャンプー＆トリートメント部門（ビオリス ピュアレタッチ うねさぁら シャンプー/ヘアコンディショナー）

■『ビオリス』について

『ビオリス』は、ボタニカル成分を配合したやさしい使い心地と、サロン帰りのような軽やかな仕上がりが好評を得ている、2018年に誕生したヘアケアブランドです。デビューからの累計出荷数量は、9,000万個を突破しています※4。また「髪も、未来も、美しく」をコンセプトに、植物の恵みから生まれた『ビオリス』だからこそ、かけがえのない地球環境や生態系を守りたいという思いから、2021年1月より「BIOLISS PEACEFUL GREEN」プロジェクト※5を開始しました。豊かな緑、美しい水や空気、生き物たちの命を守ることなどに寄与する環境保全活動に取り組んでいます。

※4 2025年９月30日時点でのシリーズ累計出荷数量/当社調べ

※5 2021年5月18日発行リリース ：https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/210518_release.pdf

2025年11月4日 数量限定 順次発売

「ビオリス ピュアレタッチ」 (3品目3品種)

※本商品はシャンプー・ヘアコンディショナー 単品での販売はしておりません。

商品名/容量/特長

１. SS ビオリス ピュアレタッチ 限定デザイン ポンプペアセット（ぱやとぅや） FI

480mL+480mL

自然の力で美髪レタッチ※1。傷んで浮いたぱや毛もしっとりとぅや髪へみちびくダメージケアシャンプー＆ヘアコンディショナー。使うたびやみつきになるペアー＆ミュゲの香り。

弱酸性・ノンシリコーン※6・サルフェートフリー・無着色・無鉱物油

２.SS ビオリス ピュアレタッチ 限定デザイン ポンプペアセット （うねさぁら） FI

480mL+480mL

自然の力で美髪レタッチ※1。広がるうね毛もまっすぐさぁら髪へみちびくストレートタイプのシャンプー＆ヘアコンディショナー。使うたびやみつきになるペアー＆ミュゲの香り。

弱酸性・ノンシリコーン※6・サルフェートフリー・無着色・無鉱物油

３.SS ビオリス ピュアレタッチ 限定デザイン ポンプペアセット （ぺたふぅわ） FI

480mL+480mL

自然の力で美髪レタッチ※1。へたれぺた毛も根元からふぅわ髪へみちびくエアリータイプのシャンプー＆ヘアコンディショナー。使うたびやみつきになるペアー＆ミュゲの香り。

弱酸性・ノンシリコーン※6・サルフェートフリー・無着色・無鉱物油

※1 ツヤのある髪に仕上がること ※6 シャンプーのみ

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。