令和7年度がん検診普及啓発の取組に対する奈良県知事表彰の受彰について

アフラック生命保険株式会社

2025年10月15日

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、10月10日に開催された「がん検診を受けよう！」奈良県民会議総会において、当社奈良支社が令和7年度がん検診普及啓発の取組に対する奈良県知事表彰を受彰しましたのでお知らせします。

本表彰は、奈良県内におけるがん検診の受診率の向上、がんおよびがん検診に関する正しい知識の普及や理解の促進等に功績のあった方々の労苦に報いるとともに、がん検診を推進する上で参考になる先進的な取組について広く周知することにより、がん予防行政の一層の推進を図るための表彰制度です。

当社は、がんの早期発見・早期治療の啓発を目的に、奈良県内の商業施設などでがんに関する展示会「なるほどなっとく がんを知る教室」の開催や、奈良県におけるがんの罹患情報等を踏まえたがん啓発チラシを同県と共同で作成・配布することにより、県民に対するがん検診の意識醸成に向けてこれまで取り組んできました。

今般、これらの活動が評価され、奈良県知事表彰を受彰しました。

表彰式の様子

当社は「がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という想いのもと、1974年に日本で初めてがん保険を提供する保険会社として創業して以来、「がん保険のパイオニア」として、最も長くがんと向き合い、多くのがんと闘う方々を応援してきました。

当社はこれからも、独自の資源と専門性を活かして社会的課題を解決し、社会と共有できる新たな価値を創造することで、ステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応えていきます。