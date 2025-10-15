【10月13日スポーツの日より全国のホテルにてスタート】朝のお散歩キャンペーン

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60 年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2025年10月13日(月)から11月30日（日）までの期間、全国の運営するホテルにて「朝のお散歩キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、旅行や出張での滞在中に、健康的な生活習慣の促進と、良質な睡眠のサポートを通じて、お客様により快適な滞在を提供いたします。

■「朝のお散歩」キャンペーン概要

期 間：2025年10月13日（月）～11月30日（日）

対象店舗：株式会社グリーンズ運営の全ホテル

参加対象：ご宿泊のお客様

参加方法：午前5:00～午前11：00の間にホテル指定の散歩コースを歩き、基準歩数（1日2,000歩以上）の記録をホテルフロントへ提示

特 典：達成した参加者全員に「めぐりズム蒸気めぐるアイマスク」などのプチギフトを進呈

株式会社グリーンズでは、サステナビリティ推進活動の一環として今後もお客様の健康増進に寄与するサービスを取り入れ、お客様により快適で健康的な滞在を提供できるよう努めてまいります。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務