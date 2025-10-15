ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー 「開発現場を強くするAIとは - 生産性20倍に向けた開発プロセス設計」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2025年11月11日（火）19:30～21:00にて、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「開発現場を強くするAIとは - 生産性20倍に向けた開発プロセス設計」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は、ライフエンディングサービスを提供する株式会社よりそうの執行役員 CTO 松尾 康弘氏、テックリード ・AI基盤チーム責任者 白石 祐大氏に、「生成AI時代の開発プロセスの実現」をテーマにご登壇いただきます。経営・マネジメントの視点を踏まえつつ、AI活用による開発環境の変化や生産性向上、さらに現場での具体的な取り組みについて、実例をもとにお話しいただきます。

レビュー・テスト・デプロイまで含めた、フルサイクルでのAI適用を学びたい方、データ統合・連携、LLM活用基盤の設計/運用に関心があるエンジニアの方、技術的負債の返済と並行して、AIネイティブな体制へ転換したい開発責任者の方など、ぜひご参加いただければと考えております。

開催概要

セミナー名：開発現場を強くするAIとは - 生産性20倍に向けた開発プロセス設計

開催日時：11月11日（火）19:30～21:00

会場：オンライン形式（Zoom）

※参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者・開発組織のマネージャー（CTO,PM,PL）

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/techvalley_yoriso_202511.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=techvalley_yoriso_202511)にて受け付けております。

プログラム内容

・ 経営・マネジメント視点と開発環境の変化（導入編）

┗AI時代に、我々はどこを目指すべきか？

┗AI時代のハイクラスエンジニアとは

┗「現在地」と「目的地」を可視化する2つのフレームワーク

・ 生産性20倍に向けた取り組みと実績の紹介（実践編）

┗AIネイティブな開発環境構築

┗フルサイクルな開発プロセスの実現

・ Q＆A

登壇者紹介

＜株式会社よりそう＞

松尾 康弘氏：執行役員 CTO

大手EC+CRMパッケージ開発企業でPG/SE/PL/PMなど、エンジニアとして多岐にわたる役職を経験。その後、株式会社ベガコーポレーションにて新規事業である越境ECプラットフォームの事業部長兼開発責任者を務め、事業を数十億円規模へと成長させる。2022年1月に株式会社よりそうにシステム部長として参画し、同年9月より執行役員CTOに就任。現在は、事業シナジーの最大化を目標に、技術的負債の返済や開発体制の最適化を推進している。

白石 祐大氏：テックリード・AI基盤チーム責任者

2017年にエンジニアとして活動を開始。事業者向けSaaSのフロントエンドを中心に、設計・実装・チームリードを担う。2023年6月に株式会社よりそうへ入社し、2024年3月よりテックリードに就任。現在はAI基盤チームの責任者として、社内AIプラットフォームの整備、Agentic Codingの運用定着、コーディングAIの選定や開発プロセスの標準化を推進。生成AIとエンジニアリングの実務適用を通じ、開発生産性の継続的な向上と事業価値の最大化に取り組んでいる。

＜ギークス株式会社＞

長尾 海：IT人材事業本部 マーケティング部所属

株式会社よりそうとは

2009年3月に設立後、2013年に「よりそうお葬式（旧：シンプルなお葬式）」、「よりそうお坊さん便（旧：お坊さん便）」の提供を開始。高齢化や核家族化による葬儀・供養の価値観の変化等を取り入れたサービス内容が支持され、問い合わせ件数を伸長させています。2018年3月に、葬儀・法要・供養等の「ライフエンディング」サービスをワンストップで提供するブランド「よりそう」を発表。事業成長を加速しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社よりそう

本社住所：東京都品川区西五反田2-11-17 HI五反田ビル4F

代表取締役会長CEO：芦沢 雅治

代表取締役社長COO：篠崎 新悟

事業内容：インターネットを介した葬儀・供養サービスの提供

Webサイト：https://www.yoriso.com/corp/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「geechs job（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「geechs job（ギークスジョブ）」(https://geechs-job.com/)

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」(https://geechs-direct.com/)

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」(https://geechs-job.com/frinove/official)