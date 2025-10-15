株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、非対面チャネルでのお客さま相談窓口であるダイレクトマーケティングセンターにおいて、お客さまへのさらなるサービスの向上およびサポートの強化を図るため、専任スタッフによるフォローコール（※）を展開します。

当行は、お客さまの資産形成や資産運用等に関して、これまでお取引店におけるフォローアップを行ってきました。本取組みでは、これに加え、同センターの専任スタッフによるフォローコールを行いますので、ご自宅やお勤め先など、お客さまのご希望の場所でお気軽にご相談いただくことが可能となります。

専門の知識を持った専任スタッフが、お客さまのライフステージやご要望に応じた最適な提案や、今後の市場動向に関するご案内など、お電話にてお客さまのニーズにお応えします。

当行は、今後も非対面チャネルでのサービス強化とデジタルツールの活用を通じて、多くのお客さまに寄り添い、いつでもどこでも安心してご相談いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

※お客さまとの継続的なコミュニケーションを目的に、お客さまの利便性向上と満足度の向上を図る

ためのお電話によるコンサルティングの総称。

【本サービスの概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/283_1_9f2586ce8a51d928f06a0ca1af09d1f4.jpg?v=202510150458 ]